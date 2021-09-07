廢棄馬桶丟哪免煩惱 宜蘭縣今起回收再利用

有鑑於廢棄馬桶不易處理，導致亂倒情形時有所見，宜蘭縣政府即日起開放回收衛浴等陶瓷廢棄物，藉由清潔隊集運至宜蘭縣政府環保局的「底渣篩分處理廠」，使其作為道路級配等有用的基礎材料，不只達到廢瓷再利用，也能解決民眾和修繕業者的處理困擾。宜蘭縣長林姿妙今天象徵性地以榔頭擊破廢棄馬桶，代表12鄉鎮市清潔隊該清運服務啟動。

每次寒流一到，民眾家中磁磚容易破裂，過往以一般垃圾丟棄，都會遭到清潔隊拒收。林姿妙今天宣布，即日起可交由清潔隊回收車，各公所再統一集中送至「底渣篩分處理廠」進行後續處理。環保局長黃政釧表示，每月第1個周四是馬桶破碎日，由於廢棄量不多，因此1個月1天就足以處理。

宜蘭縣利澤焚化廠日處理約600噸垃圾，會產生90噸底渣，過去都是委外處理，環保局向環保署爭取經費，斥資約6000萬打造「底渣篩分處理廠」，未來回收廢瓷也會加入處理行列。黃政釧說，很多人認為垃圾燒完就沒事，實際並不然，還會有20%未燃物須進行後端處理。

繼行政院環境保護署8月30日頒發環保局、利澤焚化廠雙特優獎，宜蘭縣的底渣再利用考核評鑑亦獲特優獎殊榮，創紀錄為全國首個「三特優獎」縣市。