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檢舉亂丟菸蒂吐檳榔汁 台東有人賺進百萬獎金

中央社 / 台東縣7日電

台東縣政府鼓勵全民監督環境，設立檢舉違反廢棄物清理法獎金，有人靠著檢舉亂丟菸蒂和吐檳榔汁就領到新台幣107萬餘元獎金。

台東縣政府環保局今天表示，環境整潔是國家進步的指標之一，但生活中常常見到民眾隨手丟棄菸蒂、垃圾或隨地吐檳榔渣汁等缺乏公德心行為，這也是台東縣政府一直相當重視的環境課題，配合中央政策台東於92年1月1日起施行「民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」。

至今，民眾檢舉裁罰案件總計有1萬7763件，即使在109年2月3日起檢舉獎勵金從罰鍰的60%降低為30%，檢舉案件數有大幅減少，但民眾自發改善逐步提升，其環保立意與利益皆屬良善。

環保局稽查科長林世銘表示，幾年累積下來，108年有人領到67萬4000餘元檢舉獎金，109年有人領到107萬6000多元，其中以檢舉亂丟菸蒂最多。

林世銘表示，亂丟菸蒂或亂吐檳榔渣汁違反廢棄物清理法第27條第1款或第2款規定之環境污染行為，得依廢棄物清理法第50條第3款規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲大家一起發揮公德心，改正亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁的惡習。

台東 廢棄物

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