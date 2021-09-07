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新北三重公托也停3天！21名陰性、75名幼兒健康管理中

幼兒園群聚案跡象「指向Delta」 家長進行血清抗體檢查

基隆啟動校園快速PCR篩檢 公共場所禁烤肉

中央社 / 基隆7日電

新北市某幼兒園群聚案影響，基隆市長林右昌今天通令各校提高警覺，並宣布啟動校園快速PCR檢測機制，若出現疑慮個案立即入校篩檢。另，即日起公共場所及騎樓禁止烤肉。

林右昌在市務會議後記者會表示，新北某幼兒園發生群聚感染，其中案16143於8月29日下午2時到4時曾在基隆市和新北市交界的五堵隧道騎自行車到汐止，由於在戶外開放空間且個案有戴口罩，市府判斷風險較低。

林右昌表示，基隆市雖加上今天已27天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）零確診，但基隆市鄰近台北市和新北市，會超前部署採取強化的2級警戒措施，已通令各校防疫須全面提高警覺，並加強教職員和學生的健康監測，落實自主健康通報。

林右昌說，市府已採取許多措施包含各班都有自動手部消毒機、空氣清淨機及紫外線消毒燈，硬體措施已做到很高等級，但防疫最重要還是「人」，教師必須確實掌握學生及家庭的健康狀況並每天回報，校長則要掌握教職員健康狀況，把傳播的可能性降到最低。

林右昌表示，師生要落實生病不上班、不上課原則，市府並成立快速打擊機制，由市立醫院執行，校園若有疑慮個案立即入校以移動式核酸檢測（PCR）重點快速篩檢，20分鐘內就會有結果，讓師生和家長安心。

至於民眾關心的中秋節烤肉，林右昌說，各區里中秋活動必須嚴格落實中央防疫指引，若無法做到一律停止辦理，而基隆市所有公共場所及騎樓，即日起一律禁止烤肉，民眾在家中與同住家人烤肉則不予禁止，但仍請大家提高防疫警覺。

林右昌 基隆

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