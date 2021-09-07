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東海岸雜貨店改造旅遊服務據點 學子體驗部落文化

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
雜貨店改造計畫以產學合作模式，邀學子向部落工藝師學習藤編，體驗部落文化。圖／東管處提供
雜貨店改造計畫以產學合作模式，邀學子向部落工藝師學習藤編，體驗部落文化。圖／東管處提供

東海岸部落部分雜貨店不起眼，觀光局東部海岸國家風景區管理處看上店鋪深入社區，又能提供生活用品，決定將既有雜貨店結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，打造成東海岸旅遊服務據點。今年更邀請學子改造，深入體驗部落文化。

東管處今年透過公開徵選方式，由花蓮縣豐濱鄉豐富部落、靜浦部落獲選為Pahanhan（為阿美族語休息之意）部落雜貨店，其中豐富部落「海岸咖啡」由學子協力改造。

東管處長林維玲表示，此改造計畫以產學合作模式，邀請國立雲林科技大學設計學院8名學子參與，學生們向部落耆老、頭目學習阿美族傳統工法、建築、生態、生活美學等知識，以茅草、竹子等自然素材，搭建阿美族傳統建築taluan（涼亭），成為遊客體驗手作空間。

透過學生向部落工藝師學習傳統藤編，與族人攜手完成部落雜貨店空間改善計畫的一部份，更串連部落遊程，野地烘咖啡、享用原民風味餐、傳統古法釀酒，讓學生們在打造部落雜貨店空間的同時，加深部落文化體驗，體會更多在地咖啡與部落土地的文化故事。

海岸咖啡部落雜貨店以自然工法於部落耕植咖啡樹，推廣阿美族風味佳餚，結合工藝遊程、文化導覽、咖啡體驗、半日深度旅遊等多樣化的觀光駐點。負責人許清娟說，很高興獲選此次計畫，未來將規畫更多體驗遊程。

東管處表示，防疫工作不可少，活動前為學員進行快篩試劑檢測，並準備口罩、酒精、洗手乳等，每天測量學員及工作人員體溫，用餐前確實洗手、以酒精進行手部消毒，確保人員安全及體驗品質。

東管處將東海岸雜貨店打造為旅遊服務據點，特別邀請學子協力改造。圖／東管處提供
東管處將東海岸雜貨店打造為旅遊服務據點，特別邀請學子協力改造。圖／東管處提供

咖啡 阿美族

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