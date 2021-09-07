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白露台東文旦上市 放到中秋節食用更美味

中央社 / 台東縣7日電

今天是24節氣中的「白露」，正是採收文旦柚的時節，台東文旦柚陸續上市。果農說，今年風調雨順、產量豐，品質不打折，現在採收，放到中秋節食用更美味。

立法委員劉櫂豪昨天率領民進黨台東縣黨部人員到東海岸的東河鄉文旦柚產地，拜訪文旦柚農，他今天將文旦柚已經開始採收的好消息告訴外界。

東河鄉文旦種植面積約42公頃，台東縣東河鄉農會表示，農友遵循傳統，依節氣在白露前後採收，今年因風調雨順，果實掛滿樹，台東東海岸農民這2天已經開始忙著採收，預計在1週內採收完畢。

劉櫂豪表示，歡迎大家直接和果農聯繫訂購，讓果農用宅配把台東美味的文旦柚從產地直接運送到每一位鄉親家裡享用。

劉櫂豪提醒，文旦柚果農有交代，不能冰在冰箱裡保存，正確的保存方式是放在常溫室內，讓水分自然收乾約7至10日，等到柚子表皮皺皺的、果肉的甜味釋放出來，就是最好吃的時候。因此，現在採收的文旦柚，放到中秋節味道更鮮美。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，台東東河鄉擁有豐沛水源、肥沃土壤，非常適合柑橘類農產生長，每年從9月開始的文旦柚、11、12月又有相繼有甜橙和肚臍橙，都是台東非常獨特、美味的農產品。

文旦 台東 中秋節

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