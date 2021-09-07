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東海岸雜貨店變身部落旅遊服務據點 邀學子打造

中央社 / 花蓮縣7日電

東海岸沿途有些雜貨店原不甚起眼，東管處將雜貨店結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，打造成東海岸部落旅遊服務據點，今年特別邀學子參與改善，寓教於樂。

東部海岸線長達百公里，部分部落有雜貨店提供生活基本所需，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處推動Pahanhan部落雜貨店改造計畫，於民國105至106年完成南竹湖、都歷及磯崎等3處Pahanhan（為阿美語「休息」之意）部落雜貨店。

東管處長林維玲今天表示，延續前期規劃，透過公開徵選方式，今年由花蓮豐濱鄉豐富部落、靜浦部落獲選為Pahanhan部落雜貨店，其中豐濱鄉豐富部落的「海岸咖啡」9月3日至6日由青年學子入駐協力改造計畫。

林維玲指出，青年學子團隊除協助搭建工事，更引領學子體驗經典部落遊程，產生更多文化能量與火花，期許此計畫能為來東海岸的旅人提供一個安心停靠休息的地方。

此部落雜貨店改造計畫以產學合作模式，邀請國立雲林科技大學設計學院8名青年學子參與，學生們向部落耆老及頭目學習阿美族傳統工法、建築、生態、生活美學等知識，以茅草、竹子等自然素材，共同搭建阿美族傳統建築taluan（涼亭）。

另透過與部落工藝師學習傳統藤編，與族人攜手完成部落雜貨店空間改善計畫的一部份。活動串連部落遊程，一同野地烘咖啡、享用道地原民風味餐、傳統古法釀酒，讓學生們在打造部落雜貨店空間的同時，加深部落文化體驗，體會更多在地咖啡與部落土地的文化故事。

「海岸咖啡部落雜貨店」以自然工法於部落耕植咖啡樹，推廣阿美族風味佳餚，結合工藝遊程、文化導覽、咖啡體驗、半日深度旅遊等多樣化的觀光駐點。負責人許清娟說，很高興獲選此次計畫，未來會更加努力於推廣當地特色旅遊。

東管處表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒下，活動前為學員進行快篩試劑檢測，並準備口罩、酒精、洗手乳等防疫物資，每日測量學員及工作人員體溫等防疫措施，確保人員安全及體驗品質。

咖啡 阿美族

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