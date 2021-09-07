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影／坐遍各公車線路體驗做模型 他26歲當公車司機圓夢
基隆市公車9月1日有一位新進公車司機報到，林弘翊年僅26歲，是公車處成立以來最年輕的司機。林弘翊從小就還沒念小學時，懷抱當公車司機的夢想，他坐遍各路線公車體驗、學習，還做了很多公車模型，念國中時還曾翹課去和公車司機聊天，請教開車的技巧。「我就是愛公車」，林弘翊說，把乘安安全送到站，他就很滿足。
林弘翊說，模型公車都是仿效真的公車，有遮陽簾、彩繪、貼貼紙、LRD燈、車後牌等，一步一步來，從無到有，之前不能開公車，就做模型過過乾癮，做過很多公車，到底做多數已數不清了。
為何獨獨鍾愛開公車？林弘翊表示，「我就是愛公車」，他以前小時候覺得開公車服務大眾，真的很棒，希望能效仿前輩，可以服務基隆更多的民眾。
林弘翊從小就有當公車司機的夢想，為了體驗公車，除了每天坐公車上下學，放假時還坐遍各路線公車。他老家在瑪陵境，1個小時才有1班車，因此看到公車很興奮，他熟記每輛公車不同的引擎聲音，夢想就是這樣一天一天培養出來的，他每天上車時看到公車司機，就是他的夢想中的榜樣。
公車處長陳新埤表示，林弘翊的公車模型很難得，有的車型是資深司機才有看過，他顯然有很深刻的觀察，很高興有這麼年輕的新血加入，很有熱情。
林弘翊18歲考上小客車駕照，20歲就有大客車駕照，他先去開其他客運取得經驗，以符合基隆市公車處必須有2年的資歷才能報考公車司機的規定，今年考上市公車，先當儲備司機，目前已安排開車，但沒有固定路線。坐過他開的車的乘客說，很安穩，很親切。
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