快訊

幼兒園爆疫情 醫：「沉默感染窩」是社區防疫強度的證明

確診幼兒園夜間違法經營安親班 新北教育局開罰20萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／坐遍各公車線路體驗做模型 他26歲當公車司機圓夢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影
26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影

基隆市公車9月1日有一位新進公車司機報到，林弘翊年僅26歲，是公車處成立以來最年輕的司機。林弘翊從小就還沒念小學時，懷抱當公車司機的夢想，他坐遍各路線公車體驗、學習，還做了很多公車模型，念國中時還曾翹課去和公車司機聊天，請教開車的技巧。「我就是愛公車」，林弘翊說，把乘安安全送到站，他就很滿足。

林弘翊說，模型公車都是仿效真的公車，有遮陽簾、彩繪、貼貼紙、LRD燈、車後牌等，一步一步來，從無到有，之前不能開公車，就做模型過過乾癮，做過很多公車，到底做多數已數不清了。

為何獨獨鍾愛開公車？林弘翊表示，「我就是愛公車」，他以前小時候覺得開公車服務大眾，真的很棒，希望能效仿前輩，可以服務基隆更多的民眾。

林弘翊從小就有當公車司機的夢想，為了體驗公車，除了每天坐公車上下學，放假時還坐遍各路線公車。他老家在瑪陵境，1個小時才有1班車，因此看到公車很興奮，他熟記每輛公車不同的引擎聲音，夢想就是這樣一天一天培養出來的，他每天上車時看到公車司機，就是他的夢想中的榜樣。

公車處長陳新埤表示，林弘翊的公車模型很難得，有的車型是資深司機才有看過，他顯然有很深刻的觀察，很高興有這麼年輕的新血加入，很有熱情。

林弘翊18歲考上小客車駕照，20歲就有大客車駕照，他先去開其他客運取得經驗，以符合基隆市公車處必須有2年的資歷才能報考公車司機的規定，今年考上市公車，先當儲備司機，目前已安排開車，但沒有固定路線。坐過他開的車的乘客說，很安穩，很親切。

26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影
26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影
26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影
26歲坐遍各線路體驗、做模型，林弘翊當公車司機圓夢想。記者游明煌／攝影

夢想 基隆

延伸閱讀

高雄貨櫃藝術節「貨櫃異／藝世界」徵件 模型作品1/15

影／妙齡女騎機車疑闖紅燈 公車閃不及撞上拖行49公尺

深夜送餐到「無人公車站」外送員嚇傻 同行曝真相：送過好幾次

反差超大！公車司機是24歲正妹 網驚：像未成年啊

相關新聞

影／和平島「天堂路」直通基隆嶼？網瘋傳拍攝點在這

基隆市和平島距離基隆嶼海面上相距約有4公里，只有搭遊艇可以到達，近日卻有攝影玩家分享「天堂路」的照片，遠看似有一條道路可...

影／坐遍各公車線路體驗做模型 他26歲當公車司機圓夢

基隆市公車9月1日有一位新進公車司機報到，林弘翊年僅26歲，是公車處成立以來最年輕的司機。林弘翊從小就還沒念小學時，懷抱...

反知本光電案 原民赴縣府抗議

台東知本光電案紛擾多時，營建署預定本月10日在營建署開首次專案小組會議，當地卑南族卡大地布部落族人昨赴縣府，要求縣府和業...

育英幸福雞樂園 化解幼兒分離焦慮

為解決爸媽無法把小孩送入公立幼兒園就學的困擾，宜蘭縣近年不斷擴增非營利幼兒園，其中位於蘇澳鎮育英國小校內的「育英非營利幼...

暖暖運動公園 兒童不宜惹議

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場完工報驗，傳出溜滑梯和冒險區設施「兒童不宜」成為話題。市立體育場長葉雅琦說，為了不讓開放時間...

弱勢孩子線上學習沒電腦 慈濟送300台筆電開啟新視窗

疫情期間很多實體上課改成線上學習，但有些弱勢家庭的孩子沒有電腦，慈濟最近捐出300台筆電給宜蘭縣照顧戶的學子，並且提供清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。