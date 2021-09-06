弱勢孩子線上學習沒電腦 慈濟送300台筆電開啟新視窗

疫情期間很多實體上課改成線上學習，但有些弱勢家庭的孩子沒有電腦，慈濟最近捐出300台筆電給宜蘭縣照顧戶的學子，並且提供清寒家庭大學生暑期工讀機會，請大學生把全新筆電安裝軟體，讓孩子們在線上學習或課業學習需求時，能夠有足夠的輔助工具。

疫情使得學生使用電腦上網學習的頻率及時段大增，但弱勢家庭不見得每個孩子都能夠有筆電可以使用。慈濟從8月至今陸續送出300台筆電給宜蘭的照顧戶學生，由宜蘭慈濟社工、志工親自將全新筆電交給他們，並一一檢視說明安裝的作業軟體功能。

住在冬山鄉的林先生獨力扶養4個孩子，因疫情導致工作不穩定，疫情升溫後，孩子的線上學習工具對他而言更是沉重負擔，原本他們正在等領到五倍券後合買一台電腦，慈濟提供林先生3個女兒全新的筆電，全家人感動又驚喜。

就讀高一的林家大女兒開心感謝慈濟，一定要好好善用它來學習；就讀國中的二女兒說，很高興有自己的電腦，以後不用羨慕同學有電腦；三女兒就讀小學六年級，她說，有自己的電腦上課很方便，要好好用功讀書。