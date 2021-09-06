台東老屋安可計畫助舊建築重生 深化在地認同感

為讓被遺忘的老建築有機會重生，台東縣政府文化處今天舉辦「老屋安可－老建築保存再生計畫說明會」，藉由老建築修繕再利用，讓年輕人能深化在地認同感，發展出嶄新生命力。

近年來老建築的保存與再生掀起熱潮，老屋時間感、滄桑感，例如使用多年的木扶手、雨淋板、穿瓦衫、清水磚牆等歷經風霜而露出斑駁卻仍顯堅硬質感，不只記錄老屋歷史，也豐富了人們生命。

台東縣長饒慶鈴指出，文化加值是縣政主軸之一，為了重現歷史發展脈絡及有效活化老舊閒置空間，與時間賽跑成為保存老屋當務之急。藉由文化部經費補助老建築修繕、公共性活化的承諾，在一定保存時限內，為老建築再創一個新空間。

台東縣文化處長顏志光表示，傾頹漏水的屋頂、風中殘燭般桁梁、斑駁龜裂的牆堵，打擊著屋主對老屋的信心。今年積極配合文化部辦理「私有老建築保存再生計畫」，希望透過此計畫，讓民眾重視這些承載每一代人回憶的老厝。

顏志光指出，「老屋安可－老建築保存再生計畫說明會暨老屋再生分享會」將舉辦3場次，分別是今天在下賓朗社區發展協會、7日在金峰鄉霎時客站，最後1場將於9月8日在綠島鄉公館村活動中心舉行，歡迎有興趣民眾踴躍參加。