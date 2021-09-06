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宜蘭育英非營利幼兒園揭牌 可收托76名孩童

中央社 / 宜蘭6日電

宜蘭縣育英非營利幼兒園今天在蘇澳鎮育英國小舉辦揭牌儀式，這是縣府委託辦理的第6所非營利幼兒園，可收托76名幼兒。

縣長林姿妙說，這所幼兒園加入後可望提供蘇澳地區家長優質育兒資源。

縣府教育處表示，育英非營利幼兒園是運用育英國小校舍餘裕空間重新裝修而成，總體工程經費約新台幣710萬元，縣府委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會承接辦理，服務規模為76人，包含3歲至5歲60名及2歲專班16名，非營利幼兒園的進駐除活化育英國小既有校舍空間，也提供附近居民優質托育環境。

林姿妙指出，每名孩子都是國家的寶，大家的努力都是為了讓宜蘭縣內的孩子能有更美好將來，籲請各界一同協助，提供孩童更優良學前教育，許孩子美好未來。

教育處表示，為打造優質、平價教保環境，宜蘭縣除原有員山鄉的大湖非營利幼兒園、三星鄉的大隱非營利幼兒園及宜蘭市的光復非營利幼兒園外，於民國109年興建完成的冬山鄉清溝非營利幼兒園及壯圍鄉壯圍非營利幼兒園，以及今年開辦的蘇澳鎮育英非營利幼兒園，宜蘭縣共計有6所非營利幼兒園。

幼兒園 宜蘭 蘇澳

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