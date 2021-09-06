宜蘭冬山永光宮擲筊祈福 聖筊送2顆「寶柚」

中秋節即將到來，宜蘭縣中山休閒農業區種植的柚子已成熟，縣府12日將舉辦「柚龜祈福」活動，歡迎遊客到冬山鄉永光宮擲筊祈福，擲出「聖筊」可免費領取2顆寶柚（柚子）。

宜蘭縣長林姿妙今天前往永光宮行銷文旦，並與中山休閒農業發展協會理事長林長輝一同擲筊祈福，兩人擲出聖筊，現場響起掌聲。

林姿妙說，宜蘭中山休閒農業區的文旦柚不同於其他地區，多數農民皆以有機與友善種植的方式栽種，為了減少農藥的使用，會幫柚樹披上網紗防止害蟲，因而造就中山地區只要接近結果季節，就會看到滿柚子園柚樹披上白紗的景緻，猶如新嫁娘的「婚紗」。

縣府指出，「柚龜祈福，中山有寶柚」系列活動12日將在冬山鄉永光宮舉行，現場除有用百顆柚子疊出大型可愛又有趣的「柚龜」外，上午9時起也安排擲筊免費送柚子活動，若擲出「聖筊」可免費帶2顆柚子回家，如不是聖筊也有安慰獎1顆柚子，送完為止。

另外，上午9時30分起還有採茶、採果（柚子）各2梯次免費農業體驗活動，歡迎遊客一同前來感受宜蘭休閒農業旅遊的獨特魅力，把中山休閒農業區的農特產帶回家。