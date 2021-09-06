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小小孩送進宜蘭育英非營利幼兒園 餵養雞化解分離焦慮

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭陸續成立6所非營利幼兒園，今天揭幕啟用的是蘇澳鎮育英非營利幼兒園，可照顧76名幼兒。 圖／縣府提供
宜蘭陸續成立6所非營利幼兒園，今天揭幕啟用的是蘇澳鎮育英非營利幼兒園，可照顧76名幼兒。 圖／縣府提供

為解決爸媽無法把小孩送入公立幼兒園就學的困擾，宜蘭縣近年來不斷擴增非營利幼兒園，其中位於蘇澳鎮育英國小校內的育英非營利幼兒園今天揭牌，可照顧76名幼兒。為了安撫這群小小孩剛入園的不安情緒，學校開闢一處幸福雞樂園，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。

公立幼兒園不敷使用，縣政府為了打造優質、平價的教保環境，除了原有的員山鄉的大湖非營利幼兒園、三星鄉的大隱非營利幼兒園及宜蘭市的光復非營利幼兒園外，於去年興建完成的冬山鄉清溝非營利幼兒園及壯圍鄉壯圍非營利幼兒園，連同今天開辦的蘇澳鎮育英非營利幼兒園，宜蘭縣共有6所非營利幼兒園。

育英非營利幼兒園是運用蘇澳鎮育英國小校舍餘裕空間重新裝修而成，總體工程經費約710萬元，由縣政府委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會承接辦理，可以服務包含3歲至入國小前60名及2歲專班16名的幼兒。

稚齡幼兒離開父母親的呵護，來到一個完全陌生的環境，「分離焦慮」對於父母及幼兒來說都是相當大的考驗；有趣的是，育英國小校訂課程「食農教育-育英幸福雞樂園」，為孩子焦慮的情緒提供了一個緩解的空間，教保員餵哄小小孩吃飯時，小雞吃ㄧ口、我吃ㄧ口的可愛互動，為校園增添不少溫馨的氛圍，幼兒園提供的教保服務，如同親人般的呵護與照顧。

縣長林姿妙表示，育英非營利幼兒園的成立除了活化育英國小既有校舍空間，也提供附近蘇澳地區的家長一個優質托兒環境，歡迎多加利用。

宜蘭陸續成立6所非營利幼兒園，今天揭幕啟用的是蘇澳鎮育英非營利幼兒園，可照顧76名幼兒。 圖／縣府提供
宜蘭陸續成立6所非營利幼兒園，今天揭幕啟用的是蘇澳鎮育英非營利幼兒園，可照顧76名幼兒。 圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供
宜蘭縣育英非營利幼兒園附近有一處「幸福雞樂園」，小孩看雞餵雞吃東西，樂在其中，與父母親的分離焦慮不見了。圖／縣府提供

幼兒園 蘇澳 英國

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