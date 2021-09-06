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影／潮境培訓浮潛種子教練 別再重演桶狀海綿五花大綁

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供
基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供

基隆潮境海域發生桶狀海綿遭不肖潛水客五花大綁定錨破壞，引發關注。基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員（C級教練），希望透過種子教練養成教育，間接促進民眾知海、愛海的保育觀念，維護海洋永續發展。

基隆市潮境理海生態保育協會9月3日到5日，在和平島舉辦水域遊憩浮潛體驗活動，培訓浮潛指導員。課程包括12小時室內基本海洋生態、海洋保育、海洋知識等基礎課程，以及一般浮潛裝備使用及規則等水上實務操作課程。學員在第3天通過筆試與試講試教，才會獲得浮潛教練證書。

今年共有40人報名參加培訓，住在當地長潭里的基隆市議員張淵翔也是學員。他說，一直很關海洋永續發展，相關事務需要非常多專業人力來協助，自己當然也要投入。期待保育人力向下向外擴散，逐步推廣海洋教育，發展海洋觀光。

潮境理海生態保育協會理事長劉俊嶺表示，希望藉由更多種子教練的養成，讓他們了解海洋保育、水下安全等專業知識，為基隆市、新北市、東北角海域培育更多的保育精英，成為永續海洋的尖兵，為保育海底生態和海底生物努力。

基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供
基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供
基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供
基隆市潮境理海生態保育協會開辦研習營培訓浮潛指導員，希望透過種子教練養成教育，維護海洋永續發展。圖／讀者提供

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