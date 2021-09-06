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中山休閒農業區擲筊送柚 林姿妙擲出聖筊「寶柚平安」

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭冬山鄉中山休閒農業區舉辦中秋「擲筊送柚」，縣長林姿妙今天行銷活動時帶頭擲出聖筊，12日活動當天還有採茶與採柚免費體驗。記者戴永華／攝影
宜蘭冬山鄉中山休閒農業區舉辦中秋「擲筊送柚」，縣長林姿妙今天行銷活動時帶頭擲出聖筊，12日活動當天還有採茶與採柚免費體驗。記者戴永華／攝影

快到中秋節，中山休閒農業區是宜蘭文旦柚的主要栽種區，最近果實成熟，休閒農業區在永光宮前使用1600多顆柚子，堆疊出大「柚龜」，敬奉祈福，同時將在9月12日上午9點開放民眾擲筊送柚，只要擲出「聖筊」就能帶回兩顆柚子，沒有聖筊也有安慰獎。

宜蘭全縣栽種文旦柚面積約213公頃，其中光是在中山休閒農業區位處的冬山鄉就占了130公頃，大約一半以上，每公頃產量約2萬斤。今天縣長林姿妙前往休區行銷文旦柚，她與休區理事長林長輝共同擲筊，第一擲就擲出聖筊，會場響起掌聲。林姿妙笑說「好緊張」，心中向神明祈求最大願望是，希望疫情趕快平息，大家都平安。

冬山鄉中山休閒農業區12日舉辦的活動分成「柚龜祈福」、「採果體驗」及「採茶體驗」三部分，永光宮前的柚龜祈福於當天上午9點開放民眾擲筊，擲出聖筊帶回兩顆柚，沒有聖筊也有一顆，與民同樂，分享福氣。

此外，當天9點半起，陸續安排1個梯次採茶體驗及3個梯次採柚免費農業體驗活動，每場最多80人參加，民眾只要到宜蘭縣中山休閒農業區粉絲頁按讚，並填寫報名表即可參加。

縣長林姿妙表示，中山休閒農業區的文旦柚不同於其他地區，當地多數農民都採用有機或友善種植，而且為了減少農藥使用量，農民會幫柚樹披上大大的網紗，防止害蟲進入，所以在接近結果季節，就會看到滿園柚樹都披上白紗的景緻，猶如新嫁娘的婚紗，浪漫又有特色，現在新娘要出嫁了，歡迎大家來迎娶，把象徵幸福、平安的寶柚（保佑）帶回家。

宜蘭縣長林姿妙幫柚龜點上眼睛，祈求國泰民安，盼疫情趕快過去。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙幫柚龜點上眼睛，祈求國泰民安，盼疫情趕快過去。記者戴永華／攝影
宜蘭中山休閒農業區的永光宮前，使用1600多顆柚子堆成柚龜祈福後，將開放民眾擲筊送柚、寶柚（保佑）平安。記者戴永華／攝影
宜蘭中山休閒農業區的永光宮前，使用1600多顆柚子堆成柚龜祈福後，將開放民眾擲筊送柚、寶柚（保佑）平安。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙幫柚龜點上眼睛，祈求國泰民安，盼疫情趕快過去。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙幫柚龜點上眼睛，祈求國泰民安，盼疫情趕快過去。記者戴永華／攝影
宜蘭冬山鄉中山休閒農業區舉辦中秋「擲筊送柚」，縣長林姿妙今天行銷活動時帶頭擲出聖筊，現場響起掌聲。記者戴永華／攝影
宜蘭冬山鄉中山休閒農業區舉辦中秋「擲筊送柚」，縣長林姿妙今天行銷活動時帶頭擲出聖筊，現場響起掌聲。記者戴永華／攝影

文旦 林姿妙 宜蘭

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