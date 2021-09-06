中山休閒農業區擲筊送柚 林姿妙擲出聖筊「寶柚平安」

快到中秋節，中山休閒農業區是宜蘭縣文旦柚的主要栽種區，最近果實成熟，休閒農業區在永光宮前使用1600多顆柚子，堆疊出大「柚龜」，敬奉祈福，同時將在9月12日上午9點開放民眾擲筊送柚，只要擲出「聖筊」就能帶回兩顆柚子，沒有聖筊也有安慰獎。

宜蘭全縣栽種文旦柚面積約213公頃，其中光是在中山休閒農業區位處的冬山鄉就占了130公頃，大約一半以上，每公頃產量約2萬斤。今天縣長林姿妙前往休區行銷文旦柚，她與休區理事長林長輝共同擲筊，第一擲就擲出聖筊，會場響起掌聲。林姿妙笑說「好緊張」，心中向神明祈求最大願望是，希望疫情趕快平息，大家都平安。

冬山鄉中山休閒農業區12日舉辦的活動分成「柚龜祈福」、「採果體驗」及「採茶體驗」三部分，永光宮前的柚龜祈福於當天上午9點開放民眾擲筊，擲出聖筊帶回兩顆柚，沒有聖筊也有一顆，與民同樂，分享福氣。

此外，當天9點半起，陸續安排1個梯次採茶體驗及3個梯次採柚免費農業體驗活動，每場最多80人參加，民眾只要到宜蘭縣中山休閒農業區粉絲頁按讚，並填寫報名表即可參加。