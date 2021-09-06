基隆老大公廟7日關龕門 防疫優先採線上直播

基隆開基老大公廟將於明天下午5時許舉行關龕門儀式，今年以防疫為優先，除禁止民眾入場外，各宗親會也限制參與人數，民眾可透過線上直播觀賞儀式。

傳承167年的鷄籠中元祭，今年由李姓宗親會輪值主普，預計明天下午5時許在老大公廟舉行淨壇儀式，接續行上香禮、獻花、獻果、獻財帛等儀式，之後由廟方人員將裝有鑰匙與名冊的錦盒取出，由市長林右昌交給李姓宗親會記錄關龕門時辰後，再共同將龕門鎖上，請「好兄弟」回到冥間。

基隆市政府文化局今天表示，今年關龕門儀式仍循傳統流程，但因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以防疫優先，現場將採人流管制，婉拒民眾入場，民眾可透過中嘉新聞和鷄籠中元祭臉書（Facebook）及魅力基隆YouTube頻道，觀賞直播科儀流程。

文化局指出，除輪值主普李姓宗親會和下屆輪值主普黃姓宗親會各派5名及3名代表參加外，其餘宗親會僅限1人參與，地上也會貼上標位，保持1公尺社交距離，另外，以往廟方會提供米苔目等熱食供信眾「吃平安」，今年則因應疫情取消，現場也不得飲食。