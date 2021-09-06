卡大地布部落抗議知本光電開發 東縣府：依法推動

台東知本光電開發案爭議多時，卡大地布部落族人今天到縣政府陳抗，要求和業者立即解約、終止展延，勿以行政程序霸凌；縣府回應，依法推動，尊重部落權益兼顧環保立場不變。

知本光電開發案爭議多時，當地人士認為計劃開發用地是傳統領域，部分人士反對開發。目前已進入中央審查程序最後關卡內政部區域計畫委員會的「土地分區變更審查」。8月20日委員到光電預定地現勘，卡大地布部落族人抗議程序違法，應停止審議。

內政部營建署預定10日召開「台東知本建康段太陽光電教育及示範專區開發計畫」第1次專案小組會議。部落族人相當憂慮，今天集結20多人，持「一錯再錯、執迷不悟」、「土地是我的母親，不是你的提款機」等標語，在縣府前表達訴求，還有人大喊台東縣長饒慶鈴的名字，要她出來回應。

卡大地布部落領袖代表陳政宗等人表示，知本光電案從2017年可行性評估到2018年發包，當中有許多瑕疪和爭議，迄今都沒解決，8月20日縣府和業者現地會勘，部落也未接到通知，部落未受到應有的尊重，縣府和業者以行政程序霸凌。

隨後縣府發布新聞稿表示，依法與依約推動「知本光電計畫」政策，持續秉持尊重部落並維護部落權益，同時兼顧環境保護的一貫立場，始終不變。

縣府指出，經辦過程中，謹遵原住民族基本法等相關規定及原住民族委員會等主管機關的教示與審查結果辦理，並尊重內政部營建署區域計畫委員會開發計畫案之審議；對於廠商申請展延履約期限，曾依約同意展延，但仍持續督促並提醒廠商仍應依約履行各項義務。