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超長溜滑梯小孩不能玩？基市府局部修改 不再兒童不宜

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員王醒之指暖運兒童遊戲場溜滑梯出口寬度不足183cm，不符CNS規範，開放前務必改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員王醒之指暖運兒童遊戲場溜滑梯出口寬度不足183cm，不符CNS規範，開放前務必改善。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場完工報驗階段，傳出溜滑梯和冒險區設施「兒童不宜」成為話題。市立體育場長葉雅琦今天說，溜滑梯會先局部調整，並改成建議13歲以上使用，小朋友也能玩。冒險區攀爬設施仍維持12歲以下不宜使用，未來經檢驗並改善缺失，再開放兒童遊玩。

暖暖運動公園新設兒童遊戲場施工兩年，不少家長和小朋友癡癡等待開放使用。工程目前進入正式驗收階段，有家長發現場內「使用須知」規定，攀爬遊具和溜滑梯「12歲以下不宜使用」，招致議論。

市議員王醒之和還我特色公園行動聯盟人員，日前與葉雅琦到兒童遊戲場檢視設施。王醒之說，兒童遊戲場還有許多項目要改善，希望體育場加把勁，盡速完成，早日敞開大門，歡迎殷切期盼的家長和小孩前來體驗。

「特公盟」成員列舉的缺失，包括告示牌應避免「年齡不宜」字眼，而要強調家長的陪伴和看顧，並要明列鄰近醫院電話和管理單位。

溜滑梯出口寬度不足183公分，不符合公共兒童遊戲場設備國家標準（CNS），務必改善。溜滑梯上方涵管入口等待區右側欄杆缺少一段， 可預期插隊發生， 建議改善成單一入口。

水泥涵管上方觀景台欄杆距離過大，易生危險。沙坑上方斜坡雜草區有不明顯的高低差，進出沙坑踏階顏色相同，都易造成遊客踩空。沙坑中3根柱子防撞泡棉太好拆，被破壞的機率高。沙坑的沙呈夯實狀態，開放前務必翻沙，並應研擬補沙等後續維護管理方案。　

攀爬網的黑色橫桿太陽長時間照射會產生高溫，須加註標示提醒民眾小心防燙。攀爬區下端的防水布有翹起來的狀況，也可能絆倒民眾。人工草皮鋪面初期使用會產生靜電狀況，須提醒民眾留意。人工草皮接縫處及與無縫軟墊接縫處不平整，開放前也應改善。

葉雅琦表示，相關缺失都會改善，但因兒童遊具檢驗需要時間，為了不讓開放時間再往後延，目前的作法是先修改溜滑梯，開放時「外圈」的溜滑梯、盪秋千和沙坑，兒童都能玩。「內圈」冒險區設施仍維持「12歲以下不宜使用」，等完成檢驗並據以改善符合規範後，再開放兒童使用。

基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。圖／取自王醒之臉書
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員王醒之及還我特色公園行動聯盟人員，察看暖運兒童遊戲場設施，並提出改善意見。記者邱瑞杰／攝影

溜滑梯 體育 高溫

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