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台東四維夜市倡環保獲回響 共推沒塑、垃圾減量

中央社 / 台東縣6日電

台東縣內最大夜市－四維夜市邁向環保夜市，8月辦理為期1個月「沒塑逛夜市」活動，逾300名縣民及遊客響應，自備環保餐具、提供環保餐具租賃服務，達到垃圾減量及減塑。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，夜市重新開張營業，人潮也回來了。台東市攤販協會理事長蔡宗瑋今天指出，感謝縣政府推出「沒塑逛夜市」活動，讓四維夜市可以朝向環保夜市努力，攤商也熱烈響應配合減塑措施。

部分民眾反映對於環保餐具租賃服務的衛生清潔有疑慮，蔡宗瑋說明，租賃餐具當日皆只使用1次，結束後由專人清洗乾淨，民眾可以安心使用，未來四維夜市會以落實減塑、減量及垃圾分類目標持續邁進。

台東縣長饒慶鈴表示，四維夜市是台東最大的夜市，雖然只有在週日營業，但每年吸引無數觀光客到訪，也是在地人非常喜歡逛的夜市。透過不斷在民眾日常生活熱點推動垃圾減量及減塑活動，以友善環境方式從生活習慣來達成。

為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市，台東縣政府8月在四維夜市辦理為期1個月「沒塑逛夜市」活動，民眾自備環保餐具到夜市特約店家消費，可享折扣優惠或兌換宣導品。

活動期間吸引許多民眾參與，台東縣環保局統計，超過300人響應，希望養成民眾自備餐具、不使用塑膠袋習慣，達到減少資源浪費，源頭減量最終目標。

夜市 餐具 台東

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