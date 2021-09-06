立委劉櫂豪爭取補助5400萬 台東海端合體育館15日動工

台東立委劉櫂豪今天表示，海端鄉需要綜合體育館，蔡英文總統去年造訪海端也十分關心。他協助爭取前瞻基礎建設計畫5400萬元補助，前年12月核定，目前已順利決標，預定8日辦動土典禮，15日開工。

海端鄉長胡金至說，工期預計400個工作天，明年完工，盼綜合體育館興建後，可讓民眾有更好、更安全的室內運動空間，不要每天承受日曬或雨淋之苦，日後布農族節慶文化慶典和競賽也可在室內舉辦。

劉櫂豪說，前瞻基礎建設特別預算支持偏鄉基礎建設，除有室內運動空間功能，海端鄉大部分位在土石流警戒區，災害時也能成為緊急災民收容中心或應變中心。

他說，蔡總統去年造訪海端鄉，十分關心海端綜合體育館進度，鄉長胡金至也感謝中央對海端鄉的支持。