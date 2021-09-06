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台東縣府開發知本光電園區 卡大地布部落抗議:不公不義

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東卑南族卡大地布部落今在縣府前要求知本光電案「立即解約、終止展延」。記者施鴻基／攝影
台東卑南族卡大地布部落今在縣府前要求知本光電案「立即解約、終止展延」。記者施鴻基／攝影

內政部營建署預定本月10日召開「台東知本建康段太陽光電教育及示範專區開發計畫」第1次專案小組會議，知本卡大地布部落近20人今天再赴縣府表達嚴正立場，要求縣府和業者立即解約、終止展延，勿再用行政程序霸凌部落，開不公不義先例；縣府初步表示，一切都會依照規定辦理。

台東知本光電園區是過去捷地爾開發案用地，原有226公頃用地，光電案縮減後仍有161公頃，迄今已閒置35年，長久來淪為廢棄物丟棄場域。卑南族卡大地布部落領袖不滿廠商未經「原住民諮商同意權」，但仍有族人支持縣府和業者。

縣府與業者簽約，規定廠商今年4月23日須設置設備併聯發電，無法依約完工須申請展延，為期半年，時限下月將屆滿，且本月10日營建署也要開第一次會議，讓族人相當憂慮，今天20多人持「一錯再錯、執迷不悟」、「土地是我的母親，不是你的提款機」等標語，在縣府前召開記者會，表達立場，離去前還有人大喊縣長饒慶鈴的姓名 ，要她出來回應。

卡大地布部落領袖代表陳政宗等人表示，知本光電案從2017年可行性評估到2018年發包，處處都是瑕疪和爭議鄉，迄今都沒解決，8月20日縣府和業者現地會勘，部落也未接到通知，縣府和業者以行政程序霸凌，部落未受尊重，都由部落族人承受。

今年5月7日，部落曾試圖和縣府對話，要求縣府正視知本光電案問題，馬上和業者解約，但縣府沒有善意回應。部落強調，傳統領域開發案一定要尊重土地和部落主權，不希望看到不公不義開發案開先例，否則部落族人今後要承擔20到30年。

他們認為，知本光電案影響深遠，少部落族人只看到回饋利益，卻忽視不當選址對部落和生態都是迫害，程序不正義也撕裂部落、造成亂象，也呼籲關心的國人站在土地正義這一方。

縣府初步回應表示，知本光電計畫一貫立場就是尊重部落、依法執行，同時兼顧環境保護。先前推動知本光電案，就依「原住民族基本法」及「諮商取得原住民族部落同意辦法」辦理諮商同意，部落會議投票同意，反對意見表達也尊重，目前原計畫高度開發已改為低度活化，對生態的衝擊已經降到最低。

台東卑南族卡大地布部落今在縣府前要求知本光電案「立即解約、終止展延」。記者施鴻基／攝影
台東卑南族卡大地布部落今在縣府前要求知本光電案「立即解約、終止展延」。記者施鴻基／攝影

原住民 台東 霸凌

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