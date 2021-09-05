基隆高地社區供水出問題 水公司斥資6391萬元改善管線
基隆市安樂區壯觀台北社區約3000戶、中山區美之國社區約500戶，都面臨高地供水困難問題。自來水公司今天舉辦改善方案施工前說明會，工程總經費6300多萬元，完工後所有自來水管線將由水公司接管。
立委蔡適應表示，他從去年、前年不斷推動前瞻基礎建設高地供水改善方案，很高興壯觀台北和美之國社區順利發包、準備開工。工程完成後，全面刨鋪社區道路部分會和水公司、施工單位、基隆市政府、市議會溝通，依照社區住戶需求一併改善。
自來水公司第一區管理處今天舉辦施工前說明會，市議員莊錦田、秦鉦、鄭愷玲、張之豪和張秉鈞和市府工務處、安樂及中山區公所、壯觀里長楊添發、德和里長曾聖為等人出席。
自來水公司第一區管理處長李慶興說，兩項計畫從前任處長董書炎任內開始著手，同仁克服許多困難，總算可在今年動工。
水公司表示，壯觀社區管線改善後，現有加壓站將能以最大方式供水。美之國社區管線改善後，由加壓站送水到高地配水池，再以重力流方式調節供水。工程完工除能解決供水問題，也可減少水資源流失，降低住戶負擔總分表差額水量的水費。
壯觀台北社區高地供水改善經費為3023萬元，美之國社區經費為3368萬元，工作天數各為150天。改善完後，所有自來水管線將由水公司全面接手管理。
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