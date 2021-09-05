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台東綠島開島憂防疫 鄉長：中央不讀不理我們只能自救

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣綠島8月底恢復船隻通航，目前遊客約回流3成。本報資料照片
台東縣綠島8月底恢復船隻通航，目前遊客約回流3成。本報資料照片

疫情降二級，台東綠島8月底終於恢復中斷3個月的船班，遊客約僅3成回流，但中秋連假已有十多班船預定登島旅遊，業者希望在今年營業季結束前，做最後一筆生意保本。鄭姓業者說，少賺3個月，今年只能啃老本，如果中秋又封島，今年等於完蛋。

綠島鄉公所先前主動半封島，僅限當地民眾進出，要求遊客先快篩再登島，但中央把球推給縣府，要他們向縣政府反映，7月底考慮要降二級時，鄉公所也持反對態度，就是擔心西部甚至北部無症狀遊客造訪，如今降二級後船班恢復，已無理由繼續封島。

綠島鄉長謝賢裕說，今年只做了1個多月的生意，業者也不能都沒飯吃，但最重要還是要有足夠的疫苗打，不然一直封，早晚會勒死人民，目前島上已把離市區較遠的災民收容中心改裝為5間隔離房，如有遊客染疫，將請衛生所協助處理，「沒辦法，條件不夠只能這樣」。

他感嘆說，鄉內建議防疫措施如三級警戒時要求封島，要求設快篩站等，中央根本不理不讀，專家也不聽民意，還是要自救，即使新一波疫情又起，也只能在防疫原則下冒險繼續開島。

綠島 疫情 快篩

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