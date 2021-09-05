機師染疫案發警示簡訊 宜蘭增篩檢時段

指揮中心昨天對長榮航空機師染疫案可能接觸約110萬人發疫情警示細胞簡訊。宜蘭縣衛生局表示，溪北及溪南的戶外社區篩檢站今天起恢復全日服務，接獲簡訊的民眾如有疑似症狀可前往篩檢。

至於部分民眾反映未有8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，不明白為何收到簡訊？衛生局表示，除確認這批染疫者並未於可能傳染期間來訪過宜蘭外，其餘問題正向中央查證中。

為因應民眾可能因而產生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢需求，衛生局指出，經協調後，溪北及溪南的戶外社區篩檢站，原本因疫情趨緩而略為調整減少的假日服務時段，今天起重新恢復全日服務。

衛生局表示，聖母醫院馬仁光大樓前廣場的社區篩檢站服務時段由原來的上午8時至中午12時，再增加下午2時至6時時段；另陽大社區篩檢站由原本週日未開設，改為整天篩檢，時間為上午8時至中午12時，及下午2時至6時，以滿足民眾篩檢需求。

宜蘭縣長林姿妙指出，接獲簡訊的民眾如有疑似症狀，可至宜蘭縣政府設置的溪北及溪南戶外社區篩檢站篩檢。衛生局也提醒，民眾如身體不適，請務必正確配戴口罩，不可搭乘大眾交通工具，儘速就醫或至縣內社區篩檢站篩檢。