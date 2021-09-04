重建南方澳大橋 施工單位拚明年10月通車

宜蘭縣蘇澳鎮的南方澳跨港大橋2019年10月發生斷橋意外，重建工程去年7月開工。交通部長王國材今天下午前往視察施工進度，目前工程進度達57.19%。王國材表示，南方澳跨港大橋預計明年10月前通車，期許施工單位克服困難、全力以赴，回應地方的交通需求。

南方澳跨港大橋連結西側碼頭區漁港觀光市集，還有東側豆腐岬風景區，原橋梁主體全長590公尺，主橋在倒塌後已移除結構。交通部航港局、港務公司基隆港務分公司委託公路總局代辦重建工程，二端引橋併本工程拆除後一併重建。今王國材與宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、公路總局副局長林聰利、航港局長葉協隆、港務公司副總經理王錦榮等人前往視察。

公路總局指出，新橋總長796.53公尺，以鯖魚意象的特殊橋梁造型為設計，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺。主橋段採三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，夜間搭配景觀藝術光雕系統，且設有人行觀景平台。

此外，南方澳跨港大橋新橋配合周邊道路形成一環狀道路系統，公路總局說，往北到蘇澳或繼續北上銜接國道5號，將可提升南方澳地區居民的生活便利性、發展地區觀光，更能成為當地指標性地標。

蘇花公路改善工程處長李宗仁今天簡報說明，該工程去年7月16日開工，在施工團隊積極推動之下，工程進度截至今年8月底達57.19%。林姿妙表示，南方澳跨港大橋以觀光、安全為原則，期盼施工單位掌握時程，並依計劃完工。陳歐珀提到，該橋是全國矚目橋樑，完工通車後，不只繁榮地方，更有助於漁業、觀光發展。