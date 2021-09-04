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饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電 龜吼漁港摸黑吃海鮮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電，龜吼漁港摸黑吃海鮮。記者游明煌／翻攝
饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電，龜吼漁港摸黑吃海鮮。記者游明煌／翻攝

台電今晚饋線跳脫，基隆、萬里2千多戶大停電，萬里龜吼漁港整排餐廳突然都沒電，很多魚蝦蟹活海產無法打水，店家擔心會缺氧，有的趕緊找發電機，很多遊客摸黑吃海鮮，幸好約10分鐘後復電。

今晚6點19分時，龜吼漁港跟海鮮餐廳全部停電，由於是晚餐時段，當時各餐廳都有不少遊客在吃海鮮，面對突然停電漆黑一片，有的人跑出來馬路，但也有的摸黑繼續吃。不過，因為突然大停電導致各餐廳店門的的活海產櫃內的魚蝦蟹池，都停止打水，店家憂心缺氧。

現場餐廳老闆說，突然停電某些電容器和變壓器、可能會因為瞬間的供電故障而損壞，有的店家有備用發電機，因應如果供電不穩定的狀況，發電機可以保護海鮮產品。餐廳對面的收費停車場因停電無法正常操作，遊客免費進出，柵欄升起，有民眾說「賺到了」。

幸好在晚間6點28分恢復供電，漁港和整排餐廳的招牌才又都亮起來，一名遊客說，不知為何整個漁港大停電，幸好時間不常，繼續把海鮮吃完。

台電基隆區處說明，今晚6時19分，中幅變電所第37號饋線(CE37)相間(CO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故，造成新北市萬里區漁澳路、港西路、景美路、東澳路及基隆市安樂區基金二路、基金三路等一帶停電，台電於事發後立即派員搶修，並於晚間6時28分恢復2273戶之供電，目前尚餘42戶停電，造成民眾不便，台電表達歉意。

饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電，龜吼漁港摸黑吃海鮮。記者游明煌／翻攝
饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電，龜吼漁港摸黑吃海鮮。記者游明煌／翻攝

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