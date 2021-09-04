台東最美星光音樂會 今晚杉原灣浪漫登場

隨著疫情逐漸穩定，台東縣政府原本取消的「最美星空音樂會」活動，首場次今晚在卑南鄉杉原灣的杉原海水浴場登場，吸引上百民眾坐躺沙灘，享受浪漫夜空。縣府也不忘防疫措施，量體溫、禁止飲食、戴口罩及現場宣導社交安全距離。

縣府交通及觀光發展處表示，首場星光音樂會選在杉原海水浴場，意義很大，除了疫情趨緩，也是杉原海水浴場因美麗灣仲裁爭議，縣府收回後6年來首次對外開放；今年星光音樂會雖場次縮減，但縣府仍努力舉辦5場次，希望給民眾精彩音樂饗宴。

今天下午3點過後，不少民眾陸續來到杉原海水浴場，配合二級防疫警戒，活動限制500人，並要量體溫、禁止飲食、戴口罩，現場工作人員還舉牌宣導保持社交安全距離，民眾都非常配合，晚上7點音樂會開始，先是新生代歌手曾妮、真愛接連演出，壓軸則由金曲歌手阿爆上陣，嗨翻現場。