全運會下月新北登場 花蓮代表隊職員接種疫苗因應

全國運動會將於下月在新北市登場，花蓮縣政府依報名作業，分3梯次為189名隊職員接種疫苗，前兩梯次已完成，第3梯次尚有81名隊職員，安排6日在慈濟靜思堂接種。

花蓮縣政府表示，全國運動會將於10月16日至21日，一連6天在新北市舉行，球類資格賽則在8月起就陸續辦理。因應賽事，已在7月28日、8月14日，分別為參加球類資格賽、輕艇及空手道項目的選手及職員共108人接種疫苗。

第3梯次還有81人，規畫於9月6日在慈濟靜思堂接種，提醒通知名冊內的隊職員，屆時攜帶身分證、健保卡前往，核對身分確認後即可施打，不需要另外預約。