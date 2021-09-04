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台東農村婦女學做杯子蛋糕 送給外籍修女重溫故鄉風味

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣關山農會米國學校學員製做紅蘿蔔杯子蛋糕，再送給修女們品嘗，重溫故鄉風味。記者施鴻基／攝影
台東縣關山農會米國學校學員製做紅蘿蔔杯子蛋糕，再送給修女們品嘗，重溫故鄉風味。記者施鴻基／攝影

台東縣政府社會處在關山鎮推動在地婦女服務計畫，執行「45＋的幸福加值人生」三部曲，選定20名農村婦女參與，包括生命重整與自己內心深聊對話、技藝培力匯集每人的食藝記憶、引導分享更是提升自我價值肯定勇於分享等，學員今學習如何製做紅蘿蔔杯子蛋糕，再分享給聖十字架療養院修女品嘗。

一般農村婦女生活多以農作和家務為主，聲音常被忽略，社會處等單位希望藉課程協助她們翻轉生活，她們也在攝影機前侃侃而談，大談自己的心路歷程，在最擅長的廚藝則使出渾身解數，輸人不輸陣。

關山鎮農會「米國學校」多元文化廚藝教室今飄出蛋糕香，妍川國際事業有限公司執行長黃詩婷擔任講師，以農村常見的紅蘿蔔為主食材做「紅蘿蔔杯子蛋糕」，紅蘿蔔再加入麵粉、薑粉、豆蔻粉、肉桂等，攪拌均勻後放入容器裡進入烤箱烘烤，成品較傾向歐洲風味。

婆婆媽媽們紛紛拍照後再品嘗，因為黃詩婷提及「歐洲風味」，她們也決定送往外籍修女主持的聖十字架療養院，讓修女們也能感受故鄉的風味。裴彩雲修女等人說，很感動地方民眾總是時時惦記她們，有好吃的從未遺忘，只是吃完後又要多運動幫助消化。

台東縣關山農會米國學校學員製做紅蘿蔔杯子蛋糕。記者施鴻基／攝影
台東縣關山農會米國學校學員製做紅蘿蔔杯子蛋糕。記者施鴻基／攝影

婆婆

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