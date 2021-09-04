林右昌與人氣漫畫家八耐舜子 攜手用漫畫退散馬路三寶
馬路三寶多，基隆市政府為強化市民正確交通安全觀念，今年以活潑生動的圖文方式宣導交通安全，在市區交通號誌控制箱、火車站候車亭張貼，今天推出「汽車三寶退散篇」，藉八耐舜子老師巧筆描繪行車時常見狀況，生動有趣，民眾看了都覺得有趣。
市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長說，透過八耐老師的巧筆繪製輕鬆好玩的連環漫畫，讓民眾了解汽車用路禮儀與知識，這次企劃的6張圖文簡單明瞭說明何謂「馬路三寶」，漫畫中更隱藏各式小彩蛋，包含呈現白米甕砲台、暖暖吊橋、球子山燈塔及正濱漁港色彩屋等知名景點，基隆美景盡收眼底。
市長林右昌也化身交安宣導人物，漫畫一推出，網友紛紛在下面留言表示這個工商服務很古錐、讚ㄚ、市長很有才、地方特色盡收神作品等。
林右昌表示，城市道路安全中，汽車駕駛的心態需極力重視，常見的逼車、擋車、緊急變換車道、閃燈、長按喇叭，都是不良干擾駕駛形式。除違反相關道路安全法規外，更可能引發行車事故，保持良好的行駛心態，互相尊重，方可避免行車事故發生。
觀光及城市行銷處提醒民眾，「逞一時之快、貪一時方便」很容易釀成無可挽回的悲劇，交通安全，人人有責，今年度交安主題多元宣傳，從「行人×路口」、「自行車×安全」，到「有開車的看過來」，歡迎民眾多多轉傳給身邊的親朋好友，共同宣導及優化交通環境，讓基隆成為交通安全的友善城市。
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