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基隆中和路高速公路橋下破管漏水 多個破水點緊急搶修

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中和路高速公路橋下水管破裂，自來水溢流路面搶修。記者游明煌／攝影
基隆中和路高速公路橋下水管破裂，自來水溢流路面搶修。記者游明煌／攝影

基隆市中和路高速公路橋下交流道入口附近道路，今天上午7點多，發生水管破裂，自來水溢流整個路面，經過的民眾及機車、自行車騎士很容易滑倒，議員莊敬聖到場，提醒民眾小心。自來水公司第一區管理處獲報已到場搶修。

中和路高速公路橋下道路今天上午7點多，因下方水管破裂，不斷冒出自來水，溢流到整個路面，有多輛機車經過時都差點滑倒，險象環生，請經過車輛小心減速慢行。

莊敬聖表示，可能是水管老舊，加上旁邊就是建案，重車時常輾壓，水管破裂處左轉就是上高速公路，議員將路面破碎的石塊掃除，避免機車騎士摔傷。

莊敬聖說，破管的地點在中和路交流道的入口，現場看有很多冒水點，可能管線口徑比較大，土石鬆動後，造成水流處溢流的情形。自來水公司表示，已通知派員勘查處理。

基隆中和路高速公路橋下水管破裂，自來水溢流路面搶修。記者游明煌／攝影
基隆中和路高速公路橋下水管破裂，自來水溢流路面搶修。記者游明煌／攝影

高速公路 機車騎士 基隆

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