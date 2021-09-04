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礁溪二龍競渡停辦2年 遊客「扒平安」初體驗
宜蘭縣礁溪鄉二龍村逾200年傳統文化「二龍競渡」，受到疫情影響，去年和今年都停辦。為推廣在地文化，礁溪寒沐酒店攜手礁溪鄉公所、二龍社區發展協會昨天特別舉辦「扒平安」體驗活動，現場近20位民眾開心初體驗。
二龍村有兩村庄，每年端午節的龍舟競渡是當地年度盛事。二龍競渡迄今已有223年歷史，起源於平埔族葛瑪蘭人的河神祭、祈求平安，競賽沒裁判也不計時，只要一方認為不公平，可以隨時喊停重來，因其特殊性，2001年獲交通部觀光局列入國家民俗節慶活動之一。
礁溪寒沐酒店總經理傅大吉表示，龍舟競賽因疫情未能舉辦很可惜，趁著中秋節前夕，結合飯店高爾夫球敘，讓房客能感受二龍村的在地文化，未來也希望繼續安排體驗活動推廣。
礁溪鄉長張永德說，二龍競渡回溯自清朝，迄今歷史長遠悠久，為打造在地特色，造訪遊客未來有機會付費體驗，深入了解二龍文化。礁溪鄉公所民政課長蔡志祥提到，已與二龍社區發展協會討論，要長期推廣二龍競渡體驗活動，不過考量水域使用須取得水利單位同意、營運規劃申請等，目前仍在研議中。
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