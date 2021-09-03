快訊

日本首相45天後換人：菅義偉放棄連任自民黨大風吹？

再等等！第八輪打不到BNT疫苗 九月仍以校園接種優先

基隆港西二、三倉庫列歷史建築 明年推水岸文化觀光區

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
西三倉庫改造後現狀。圖／基隆港務分公司提供
西三倉庫改造後現狀。圖／基隆港務分公司提供

基隆港務分公司位在基隆港的西二、三倉庫，已有近90年的歷史歲月，這些歷史久遠的碼頭倉庫從完工後至航空貨運業興盛前，是台灣最重要的聯外門戶之一，電影《KANO》曾在此取景拍攝，也被列為歷史建築。明年2月將完成主體修復工程，並將招商，目前已有知名品牌與文創產業接洽中，將打造為水岸文化創意觀光區，提供在地市民、郵輪旅客購物服務。

西二、三倉庫在1930年起興建，歷經二次世界大戰至2021年，伴隨港區的蛻變與成長，為保留歷史文化與傳承，基隆港務分公司目前正針對倉庫進行原貌修護、仿舊新作及可適性再利用，將舊倉庫賦予新的意象與價值。

1930年代，日本當局陸續於基隆港興建8座碼頭倉庫，其中西二碼頭倉庫興建於1932年、西三碼頭倉庫興建於1934年。當年眾多的碼頭倉庫中，僅存至今的只剩西二、西三碼頭兩處。

這些歷史久遠的碼頭倉庫從完工後至航空貨運業興盛前，是台灣最重要的聯外門戶之一。電影《KANO》亦曾在此取景拍攝，2014年基隆市文化局將西二、西三碼頭倉庫列為歷史建築。

基隆港務分公司經歷2年的整修及再造工程，倉庫維持2層樓的運用，西二倉庫1樓作為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區，結合西三倉庫1、2樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。

目前西三倉庫1樓已修復完成，並開放台馬航線渡輪之候船檢查設施，西二倉庫1樓招商面積約為3,540平方公尺，目前已有知名品牌與文創產業持續接洽中。透過結合西二、西三碼頭倉庫的日式風格與其悠遠的歷史背景，打造水岸文化創意觀光區，提供在地市民、郵輪旅客購物服務外，也吸引國內外觀光客。

早期西二、西三倉庫碼頭照。圖／基隆港務分公司提供
早期西二、西三倉庫碼頭照。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 碼頭 郵輪

延伸閱讀

推動澎湖郵輪跳島示範港 112年啟用

影／還好沒砸到人...基隆成功市場停車場鋼梁掉毀3車

基隆12至17歲2萬1千學生 9月中下旬造冊 先調查意願

基隆2疫苗不良反應求助無門 謝國樑：疫苗政策要有溫度

相關新聞

基隆港西二、三倉庫列歷史建築 明年推水岸文化觀光區

基隆港務分公司位在基隆港的西二、三倉庫，已有近90年的歷史歲月，這些歷史久遠的碼頭倉庫從完工後至航空貨運業興盛前，是台灣...

勵志！為兒「鐵窗苦讀」 宜蘭受刑人成功考上大學

宜蘭監獄一名44歲受刑人阿緯20年前因鄰桌男子酒醉鬧事，為保護家人失手致人於死，被判無期徒刑。他為了陪兒子讀大學、當其榜...

沿著海灣一路向北 重現花蓮舊港的百年風華與滄桑

日治時期尚未築港前，花蓮溪與美崙溪之間的弓形海灣已被稱作花蓮港，是所有船舶停靠之處。跟著花蓮文史工作者葉柏強從花蓮溪出海口出發，由南向北

花蓮天空步道因火燒山持續落石 公所向中央爭設防護網

花蓮人氣景點豐濱鄉親不知子海上古道上月因火燒山，至今超過10天，仍有零星落石掉落古道周邊，目前步道持續封閉中，公所預計下...

3人獲總統教育獎 宜蘭表揚

今年的總統教育獎宜蘭有3人獲獎，分別是王博右、陳宇、豐恩騏。縣長林姿妙昨天表揚這3位優秀的宜蘭囝仔，肯定他們逆境堅強不屈...

花中蔡銘哲拚到底 地科奧賽摘金

國立花蓮高中3年級學生蔡銘哲，參加國際奧林匹亞競賽，獲得地球科學科金牌。這次賽事準備期間，因遇到疫情取消實體上課，蔡銘哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。