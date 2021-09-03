基隆港西二、三倉庫列歷史建築 明年推水岸文化觀光區

基隆港務分公司位在基隆港的西二、三倉庫，已有近90年的歷史歲月，這些歷史久遠的碼頭倉庫從完工後至航空貨運業興盛前，是台灣最重要的聯外門戶之一，電影《KANO》曾在此取景拍攝，也被列為歷史建築。明年2月將完成主體修復工程，並將招商，目前已有知名品牌與文創產業接洽中，將打造為水岸文化創意觀光區，提供在地市民、郵輪旅客購物服務。

西二、三倉庫在1930年起興建，歷經二次世界大戰至2021年，伴隨港區的蛻變與成長，為保留歷史文化與傳承，基隆港務分公司目前正針對倉庫進行原貌修護、仿舊新作及可適性再利用，將舊倉庫賦予新的意象與價值。

1930年代，日本當局陸續於基隆港興建8座碼頭倉庫，其中西二碼頭倉庫興建於1932年、西三碼頭倉庫興建於1934年。當年眾多的碼頭倉庫中，僅存至今的只剩西二、西三碼頭兩處。

這些歷史久遠的碼頭倉庫從完工後至航空貨運業興盛前，是台灣最重要的聯外門戶之一。電影《KANO》亦曾在此取景拍攝，2014年基隆市文化局將西二、西三碼頭倉庫列為歷史建築。

基隆港務分公司經歷2年的整修及再造工程，倉庫維持2層樓的運用，西二倉庫1樓作為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區，結合西三倉庫1、2樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。