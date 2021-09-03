深耕藝術種子 宜蘭學子免費進場看戲
宜蘭縣政府文化局扎根藝文教育，「進入劇場與文化平權系列活動」今年邁入第4年，安排14場藝文活動，邀請縣內學校、偏鄉學生、社福團體等孩童進到宜蘭演藝廳；首場演出今天登場，為「聲根室內樂團」融合繪本、音樂、戲劇的《勇敢小火車》故事音樂會，頭城家商、孝威國小，以及大里國小共196人參與。
聲根室內樂團為宜蘭在地藝文團體，改編知名兒童繪本作家賴馬的作品《勇敢小火車：卡爾的特別任務》，透過繪本、音樂、戲劇的融合，以「聽繪本」方式帶領學子感受表演藝術的多元世界。
文化局長呂信芳說，申請學校以偏鄉地區為主，縣府會補助門票、車資和午餐等相關費用，不讓學生因地區差別而無法參與藝文活動。
「進入劇場與文化平權系列活動」今年安排14場演出，包含楊照9月29日主講「2021古典音樂欣賞系列講座-愛上鋼琴II」、11月19日古典音樂與京劇結合的「張正傑親子音樂會-美猴王鬧場」等，共有634名學生受惠。
宜蘭演藝廳依照中央流行疫情指揮中心指引，不只舞台3公尺不坐人，原本滿座可達逾600人，因採梅花座降載，人數不超過200位。
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