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中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

為當兒子榜樣 宜監受刑人獄中苦讀考取國立大學

中央社 / 宜蘭縣3日電

法務部矯正署宜蘭監獄收容人阿緯因過失致人於死，遭判無期徒刑，但他為鼓勵孩子念完大學，自己也在獄中發願苦讀，日前考上國立大學，奮發向上精神讓人敬佩。

宜蘭監獄今天表示，末代指考日前放榜，身陷囹圄44歲的超齡考生阿緯，一舉考上國立大學，創下宜蘭監獄的紀錄。

獄方指出，民國90年阿緯才剛退伍，原本他開心帶著老婆小孩外出用餐，卻因隔桌男子酒醉鬧事，年輕氣盛的阿緯為保護家人出手還擊，不料失手致人於死，以致被羈押時孩子還未滿週歲，入監至今已超過20年。

獄方表示，阿緯的小孩如今雖已經考上大學，卻對學業不感興趣。去年底，阿緯的小孩在監獄與父親見面時，竟向阿緯說「念大學也沒什麼用！我想早一點休學，出去工作養活自己，才不會讓媽媽的經濟壓力那麼大」。

在鐵窗內的阿緯聽得心疼，昔日一時衝動不只錯過孩子的成長，也連累家人跟著吃苦受罪。為當稱職的父親，他下定決心也要報考大學，陪兒子讀大學取文憑。

獄方為一圓阿緯的親子夢，首開先例替他報名大學指考，並在考試當天戒護他到考場。皇天不負苦心人，阿緯考取國立大學的消息一傳開，宜蘭監獄收容人無不感到與有榮焉。

宜蘭監獄副典獄長朱介民說，阿緯大考的成功經驗，帶動其他收容人見賢思齊，彰顯矯正機關對於教化的不遺餘力。

宜蘭監獄指出，因大學學籍可先保留，將把此事上報矯正署審酌，希望可讓阿緯盡快假釋，前往求學。

監獄 宜蘭 指考

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