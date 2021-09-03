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池上鄉推廣稻米文化創新務實 角逐國家環境教育獎

中央社 / 台東縣3日電

台東縣池上鄉推廣稻米文化，不僅保留原有精神及創造新文化慶典風貌，並將環境教育理念和務實作法傳遞給各年齡層，將代表台東縣角逐今年「國家環境教育獎」。

台東縣政府今天表示，池上鄉公所結合聯合國永續發展目標 （SDGs）中永續發展的市鎮規劃，推動農產業的發展，致力於整合鄉內文化、產業、生態資源得以朝永續經營方向前進。

在推廣稻米文化上，不僅保留原有精神及創造新文化慶典風貌，將環境教育的理念和務實作法傳遞給各年齡層。第8屆「台東縣環境教育獎」地方初賽池上鄉公所以豐碩的環境教育獲得評審青睞，榮獲機關（構）組最高等級特優獎，代表台東縣與全台各地獲選單位一同角逐今年「國家環境教育獎」。

台東縣環保局表示，國家環境教育獎是從事環境教育的最高榮譽，透過獲獎者的影響力，鼓勵一同學習環境教育技能及增進環境教育知識，每年是由地方政府先辦理初審，推派各組績優單位參加全國賽，由行政院環境保護署邀請委員進行複審及決審。

台東 稻米

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