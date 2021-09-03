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影／花蓮市區路面油汙 機車騎士接連慘摔2車3人傷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，相關單位趕到現場處理。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，相關單位趕到現場處理。記者王燕華／翻攝

花蓮市區林森路、明禮路口，昨晚疑似小客車漏油，油汙遍布路面，2輛機車行經時因油汙不慎打滑摔倒，3人擦挫傷。花蓮警分局員警獲報立刻趕到現場管制交通，避免再有人傷，並迅速鎖定肇事車主身分，已通知說明。

從監視畫面看到，昨晚在林森路直通尚志橋路面，有一道長長油漬，1輛機車晚間8時50分許從林森路北上，要上尚志橋前，在大馬路上自摔，大約1分鐘後，接連有機車從明禮路右轉上尚志橋，前一輛機車打滑，幸好機車騎士及時穩住車身，沒有摔倒，但下一秒，這輛機車後方、一輛同樣右轉的機車跟著打滑，兩人連車摔倒大馬路上，幸好後方沒有大型車輛經過，否則可能更加嚴重。

熱心民眾看到，立即在臉書貼文通報，提醒網友避免行駛該路段。

花蓮警分局五組組長溫劭瑜說，昨晚9時許接獲通報，市區林森路及明禮路口一直到尚志橋，有車輛漏油，造成行駛該路口的2輛機車共3人自摔擦挫傷，立即派員到場處置，管制交通，避免再有人滑倒，也通報救護車將傷者送醫、清潔隊、消防隊等到場處理。

溫劭瑜表示，經調閱路口監視器，鎖定漏油的疑似為一輛自小客車，已通知駕駛人說明，若查明確實是該車大量漏油造成危險，可依道路交通管理處罰條例20條，開可罰1800元到3600元，另也會檢具相關事證，函請環保局依廢棄物清理法裁處，可罰1200元以上、6000元以下罰金。

花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬，路過機車慘摔。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬，路過機車慘摔。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬，路過機車慘摔，花蓮警方趕往處理。記者王燕華／翻攝
花蓮市林森路、明禮路口靠近尚志橋一帶，昨晚疑似車輛漏油，路面布滿大量油漬，路過機車慘摔，花蓮警方趕往處理。記者王燕華／翻攝

漏油 監視器

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