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花蓮豐濱海上古道落石封閉 公所擬爭取設防護網

中央社 / 花蓮縣3日電

花蓮縣豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」8月因火燒山封閉至今，古道上方零星落石不斷，工作人員仍無法清理，考量未來開放後安全性，豐濱鄉公所將向中央爭取增設防護網。

「親不知子海上古道」沿著台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，其中20公尺由強化玻璃鋪成的天空步道，架設在海岸山壁的懸崖上，每年吸引數10萬遊客造訪。

豐濱鄉公所人員8月24日巡查發現山壁上有虎頭蜂窩，消防人員以火驅除時不慎引發山區火警，緊急疏散遊客，古道封閉至今，僅開放園區古道公園、廁所、停車場等場地，入園仍要收停車費。

花蓮豐濱鄉公所秘書鄭立渝表示，古道上邊坡為風化石，本來就有零星落石，火災後岩壁更脆化，至今仍有不少土石掉落，強化玻璃路段也有落石掉落，工作人員還無法進入清理，無法得知實際受損情形，預估最快下週後落石狀況可緩解。

豐濱鄉公所指出，將提報計畫，向中央爭取設置防護落網設施，因經費及技術非公所能應付，希望有相關技術的中央工程單位協助幫忙。

落石 天空步道

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