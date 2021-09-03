快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮天空步道因火燒山持續落石 公所向中央爭設防護網

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石，公所秘書鄭立渝（右）等人冒險勘災。記者王燕華／翻攝
花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石，公所秘書鄭立渝（右）等人冒險勘災。記者王燕華／翻攝

花蓮人氣景點豐濱鄉親不知子海上古道上月因火燒山，至今超過10天，仍有零星落石掉落古道周邊，目前步道持續封閉中，公所預計下周才能進入清理，評估受損狀況。考量邊坡十分不穩定，將提報計畫向中央爭取經費，施作防護網防落石。

親不知子海上古道位於豐濱鄉台11線新磯隧道南端峭壁，上方岩壁因長年風化，原本就會有零星落石，上月24日起火，火勢延燒7個多小時，燃燒面積約3公頃，坡壁植物幾乎被燒光，岩層更加脆化。

因落石情況仍未止歇，鄉公所目前採部分開放，古道封閉至今。豐濱鄉公所祕書鄭立渝近日冒險率工作人員進入勘察受損情況，發現步道上到處都是落石，天空步道強化玻璃上也布滿大小石塊，災情慘重，幸好約3吋厚的強化玻璃未破損。

鄭立渝說，要等落石情況減少後，下周再讓工作人員進入清理，並評估實際受損情況。初步評估若加裝防護網，才能有效防護遊客生命安全，但相關工程的經費和技術都不是公所可以處理，將提報計畫，向中央爭取協助設置。

花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石，公所秘書鄭立渝（右）等人冒險勘災。記者王燕華／翻攝
花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石，公所秘書鄭立渝（右）等人冒險勘災。記者王燕華／翻攝
花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石現象。記者王燕華／翻攝
花蓮豐濱鄉親不知子古道，因上月火燒山，連日來仍有落石現象。記者王燕華／翻攝

落石 天空步道

延伸閱讀

花蓮市圖兒童館恢復開放 同步擴大「書箱宅急便」服務

花蓮壽豐1500坪土地法拍 底價600萬元

美返台確診民眾花蓮二日遊 足跡遍布七星潭、夜市

日前火燒山 花蓮親不知子海上古道續封閉園區部分開放

相關新聞

花蓮天空步道因火燒山持續落石 公所向中央爭設防護網

花蓮人氣景點豐濱鄉親不知子海上古道上月因火燒山，至今超過10天，仍有零星落石掉落古道周邊，目前步道持續封閉中，公所預計下...

3人獲總統教育獎 宜蘭表揚

今年的總統教育獎宜蘭有3人獲獎，分別是王博右、陳宇、豐恩騏。縣長林姿妙昨天表揚這3位優秀的宜蘭囝仔，肯定他們逆境堅強不屈...

花中蔡銘哲拚到底 地科奧賽摘金

國立花蓮高中3年級學生蔡銘哲，參加國際奧林匹亞競賽，獲得地球科學科金牌。這次賽事準備期間，因遇到疫情取消實體上課，蔡銘哲...

青農攜手藝術家 推跨界創作

台東縣池上鄉青農魏瑞廷發揮創新思維，攜手兩位新銳藝術家曾子嘉、吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤與插畫，並將作品推向奧丁丁NF...

基隆2疫苗不良反應求助無門 謝國樑：疫苗政策要有溫度

基隆發生2起嚴重施打疫苗後不良反應，王女打完高端後猝死，詹姓豬肉攤肉一度命危，後裝葉克膜救了9天才救回，目前仍在普通病房...

基隆港打造新地標 旅運複合商業大樓招商募集資金進場

基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發、保險業、零售商場經營業、旅館業、觀光郵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。