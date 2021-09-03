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花蓮天空步道因火燒山持續落石 公所向中央爭設防護網
花蓮人氣景點豐濱鄉親不知子海上古道上月因火燒山，至今超過10天，仍有零星落石掉落古道周邊，目前步道持續封閉中，公所預計下周才能進入清理，評估受損狀況。考量邊坡十分不穩定，將提報計畫向中央爭取經費，施作防護網防落石。
親不知子海上古道位於豐濱鄉台11線新磯隧道南端峭壁，上方岩壁因長年風化，原本就會有零星落石，上月24日起火，火勢延燒7個多小時，燃燒面積約3公頃，坡壁植物幾乎被燒光，岩層更加脆化。
因落石情況仍未止歇，鄉公所目前採部分開放，古道封閉至今。豐濱鄉公所祕書鄭立渝近日冒險率工作人員進入勘察受損情況，發現步道上到處都是落石，天空步道強化玻璃上也布滿大小石塊，災情慘重，幸好約3吋厚的強化玻璃未破損。
鄭立渝說，要等落石情況減少後，下周再讓工作人員進入清理，並評估實際受損情況。初步評估若加裝防護網，才能有效防護遊客生命安全，但相關工程的經費和技術都不是公所可以處理，將提報計畫，向中央爭取協助設置。
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