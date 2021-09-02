基隆2疫苗不良反應求助無門 謝國樑：疫苗政策要有溫度
基隆發生2起嚴重施打疫苗後不良反應，王女打完高端後猝死，詹姓豬肉攤肉一度命危，後裝葉克膜救了9天才救回，目前仍在普通病房，市府都通報不良反應事件，但是否和疫苗有關都還未證實，家屬求助無門。前立委謝國樑今天前往探視兩人的家屬，他說，民眾打疫苗接種疫苗是政府大力推廣的防疫政策，民眾打了疫苗之後出現狀況，政府必須負起責任，制度要有溫度 ，也讓家屬放心與安心。
謝國樑說，不斷有民眾因接種疫苗發生身體不適或甚至死亡的案例，王女接種高端疫苗後死亡，詹男接種AZ疫苗後疑血栓狀況，目前仍臥病在床，他下午前往慰問兩人的家屬，希望能協助家屬走出難關。
謝國樑表示，在市場工作的豬肉攤詹先生，是家庭經濟的來源，一人倒等於全家倒，不只家庭生計出狀況，龐大醫藥費也無法負擔。
另外，痛失愛女的王爸爸與王媽媽，謝國樑希望提供進一步的協助，也希望王爸爸王媽媽早日走出傷痛，注意身體。
謝國樑指出，照顧民眾是政府的責任，特別是對於因配合國家政策施打疫苗而受害，造成生活困頓的民眾，更應給予及時援助，基隆市政府衛生及社福相關單位，應主動提供相關慰助或安置措施，積極協助家屬度過難關。
「民眾打疫苗接種疫苗是政府大力推廣的防疫政策，民眾打了疫苗之後出現狀況，政府必須負起責任，讓制度能有溫度 ，讓家屬放心與安心」。
另外，衛福部有預防接種受害救濟基金，但申請到核撥的流程與時程曠日費時，他會協助家屬申請救濟金，希望審議委員會可以「儘速審議、從寬認定、儘快核發」，能多一點同理心，因為每多拖一天，家屬的不安就多一分，民眾對接種疫苗的信心也少一天。
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