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基隆港打造新地標 旅運複合商業大樓招商募集資金進場

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發等22家廠商參加。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發等22家廠商參加。圖／基隆港務分公司提供

基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發、保險業、零售商場經營業、旅館業、觀光郵輪經營業及休閒娛樂產業等22家廠商參加。港方表示，大樓各項建設陸續完工後，可提升基隆港國際形象，帶動港市整體發展，打造共榮生活圈，共創繁榮新局面。

台灣港務公司基隆港務分公司近年積極推動基隆港區水岸廊帶發展，規畫位在基隆火車站北口地段近4.2公頃土地，開發基隆港旅運複合商業大樓，打造國際級新地標。

港方今天在基港大樓新旅運中心舉辦招商座談會，吸引22家廠商近50名代表參加。座談會由基隆港務分公司總經理高傳凱主持，立法委員蔡適應、基隆市政府都市發展處長徐燕興、基隆市船務代理商業同業公會理事長楊吉利和基隆市國際輪船商業同業公會理事長林正義出席。

高傳凱表示，舉辦座談會除公開說明相關招商內容，並希望與業者面對面對話，相關內容可作為後續招商推動時程及內容調整依據，促成未來共同合作可能性。

港方說，旅運複合商業大樓招商案基地範圍包含基隆港西4、西5及西6後線土地，鄰接中山二路，臨近基隆火車站北口及興建中的城際轉運站，直行中山一路可連接西岸聯絡道通往中山高。

基隆港西2到西4碼頭水深11米，全長544.5公尺，可供目前世界最大的22萬噸級郵輪靠泊，擁有大量郵輪旅客人潮，形成基隆未來商業及觀光活動核心區域。基地坐擁超過290度超開闊的海景視角，期盼能吸引國內外民間資金進場，打造台灣北部國門意象。

蔡適應說，招商案有助於基隆港市未來發展，歡迎各界在座談會後，如有對招商案仍有建言，也可再提出，將會代為反應。

基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發等22家廠商參加。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司今天舉辦基隆港新地標「旅運複合商業大樓」招商座談會，吸引不動產開發等22家廠商參加。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 郵輪 蔡適應

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