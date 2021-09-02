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花蓮市圖兒童館恢復開放 同步擴大「書箱宅急便」服務

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市圖兒童館，隨著開學同步恢復開放。圖／市公所提供
花蓮市圖兒童館，隨著開學同步恢復開放。圖／市公所提供

隨著高中以下學校開學，花蓮市立圖書館兒童館等也恢復開放，但有人流上限等防疫措施；市公所同步擴大「書箱宅急便」服務，配送28箱圖書到市幼等6所公私立幼兒園，也歡迎有意願合作的國中小申請，可電洽（03）8330214林先生。

花蓮市圖兒童館、漫畫閱覽室、圖書資源中心及花蓮市數位機會中心，於三級警戒期間封閉，因疫情趨緩，新學期恢復開放。重新開放前圖書都經過消毒，流通櫃台設置防疫隔板，也在廁所施設腳踏式水龍頭，並提供紫外線消毒箱等，做好各項防疫措施。

市圖館長陳怡琳表示，配合中央防疫政策，本館及兒童館僅開放借還書服務，但不提供閱覽席次，本館及兒童館館內人數上限25人、漫畫閱覽室館內人數上限10人；樂齡館暫不開放，提供預約取書，還書及通閱服務，可利用樂齡館預約書表單https://forms.gle/WYZse3DiHiD8tWNa8 借閱。

花蓮市圖從民國101年起辦理「書箱宅急便」校園閱讀活動，將書箱送到市內國小及幼兒園，因應疫情期間學齡前兒童到圖書館借書不便，擴大「書箱宅急便」運送量，由原本上學期的10箱書箱增加近3倍，新學期送出28箱書箱約800冊童書，到花蓮市立幼兒園、鑄強附幼、復興附幼、東華附幼、民勤幼兒園及私立親親幼兒園等6個園所。

市圖表示，「書箱宅急便」每箱配合班級人數放置約30本書，每學期以箱為單位開放學校班級申請借閱，書箱可在班級間移動交換，歡迎有意願合作的國小及國中可向市圖申請。

花蓮市公所在新學期擴大推出「書箱宅急便」運送量，方便學齡前幼兒閱讀。圖／市公所提供
花蓮市公所在新學期擴大推出「書箱宅急便」運送量，方便學齡前幼兒閱讀。圖／市公所提供
花蓮市圖兒童館恢復開放，也推出主題書展。圖／市公所提供
花蓮市圖兒童館恢復開放，也推出主題書展。圖／市公所提供

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