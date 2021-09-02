走私未稅香菸250箱 台中港警眼尖逮曳引車司機

廖姓司機日前駕駛曳引車行經台中港北突堤管制站準備出管制站時，當天下午碼頭區的船邊工作車輛多為平板車，欲出港的車輛是斗車引起員警注意，查獲車斗內竟有5大箱未稅香菸，依法送辦。

上月15日，台中港警總隊楊姓巡佐盤查廖姓駕駛的同時，發現駕駛室後方床鋪藏匿一名男子，經查該傅姓男子沒有港區通行證，楊巡佐見2人形跡可疑，爬上後方車斗檢查，赫然發現有5個黑色塑膠袋包裝的物品，經卸下後檢查發現5大箱未稅香菸，分別為紅大衛杜夫80條、金大衛杜夫共150條、淡萬寶路11條及濃萬寶路9條，共計250條(共2500包)，市價約30萬9500元。

廖姓駕駛坦承經朋友介紹，以5000元酬勞協助載運物品，但不知所載運之物品為未稅香菸。