快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

走私未稅香菸250箱 台中港警眼尖逮曳引車司機

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

廖姓司機日前駕駛曳引車行經台中港北突堤管制站準備出管制站時，當天下午碼頭區的船邊工作車輛多為平板車，欲出港的車輛是斗車引起員警注意，查獲車斗內竟有5大箱未稅香菸，依法送辦。

上月15日，台中港警總隊楊姓巡佐盤查廖姓駕駛的同時，發現駕駛室後方床鋪藏匿一名男子，經查該傅姓男子沒有港區通行證，楊巡佐見2人形跡可疑，爬上後方車斗檢查，赫然發現有5個黑色塑膠袋包裝的物品，經卸下後檢查發現5大箱未稅香菸，分別為紅大衛杜夫80條、金大衛杜夫共150條、淡萬寶路11條及濃萬寶路9條，共計250條(共2500包)，市價約30萬9500元。

廖姓駕駛坦承經朋友介紹，以5000元酬勞協助載運物品，但不知所載運之物品為未稅香菸。

傅姓男子坦承以5000元請廖姓駕駛載運未稅私菸出港，全案依違反菸酒管理法偵處後函送台中市政府財政局菸酒管理科裁處，另傅男沒有港區人員通行證擅自進出港區，由台中港警總隊以違反商港法35條函送交通部航港局中部航務中心裁罰。

台中港警查獲私菸。圖／台中港警總隊提供
台中港警查獲私菸。圖／台中港警總隊提供
台中港警查獲私菸。圖／台中港警總隊提供
台中港警查獲私菸。圖／台中港警總隊提供

港警 私菸 塑膠袋

延伸閱讀

巴黎市區限速 每小時30公里防污染

台北港連查2起走私案 蘇貞昌不認為是成果：是走私很多

花蓮港警執行巡邏勤務 不慎摔落消波塊頭部撞擊身亡

科幻神作「基地」 「黑暗騎士」編劇全力打造影史奇觀

相關新聞

走私未稅香菸250箱 台中港警眼尖逮曳引車司機

廖姓司機日前駕駛曳引車行經台中港北突堤管制站準備出管制站時，當天下午碼頭區的船邊工作車輛多為平板車，欲出港的車輛是斗車引...

國際郵包寄送K他命 調查局屏東內埔鄉逮人

41歲利姓男子涉嫌利用國際郵包寄送毒品，昨天下午被法務部調查局幹員逮捕，幹員在他的車上起獲213公克K他命，目前人已被帶...

6旬翁騎車違規遭警攔 口袋凸凸坦承攜一級毒品海洛英

台北市63歲高姓男子日前因紅燈右轉被警方攔下，警開單時查詢身分，赫然發現他有毒品前科，警遂目視衣著外部，見他前方口袋凸凸...

屏東警破獲安非他命工廠 堂兄弟都製毒相隔1年落網

屏東縣警局刑警大隊掌握今年4月下旬在屏東市建國路某民宅，查獲李姓男子、呂姓男子為首製毒工廠，當場查扣安非他命成品、半成品...

搶銀樓2度交保 隔1月終於羈押

高姓男子今年八月一日搶劫銀樓十一條價值一五七萬元金鍊，落網僅起獲一條金鍊，被依強盜罪嫌聲押，桃園地方法院二度裁定五萬元交...

3歲女童遭虐死 生母懷孕獲釋低頭啜泣

台南市三歲女童疑遭長期施虐送醫不治，檢察官認為女童生母方姓女子和其同居胡姓男子涉嫌殺人重罪，前晚向法院聲請羈押禁見；法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。