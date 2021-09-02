走私未稅香菸250箱 台中港警眼尖逮曳引車司機
廖姓司機日前駕駛曳引車行經台中港北突堤管制站準備出管制站時，當天下午碼頭區的船邊工作車輛多為平板車，欲出港的車輛是斗車引起員警注意，查獲車斗內竟有5大箱未稅香菸，依法送辦。
上月15日，台中港警總隊楊姓巡佐盤查廖姓駕駛的同時，發現駕駛室後方床鋪藏匿一名男子，經查該傅姓男子沒有港區通行證，楊巡佐見2人形跡可疑，爬上後方車斗檢查，赫然發現有5個黑色塑膠袋包裝的物品，經卸下後檢查發現5大箱未稅香菸，分別為紅大衛杜夫80條、金大衛杜夫共150條、淡萬寶路11條及濃萬寶路9條，共計250條(共2500包)，市價約30萬9500元。
廖姓駕駛坦承經朋友介紹，以5000元酬勞協助載運物品，但不知所載運之物品為未稅香菸。
傅姓男子坦承以5000元請廖姓駕駛載運未稅私菸出港，全案依違反菸酒管理法偵處後函送台中市政府財政局菸酒管理科裁處，另傅男沒有港區人員通行證擅自進出港區，由台中港警總隊以違反商港法35條函送交通部航港局中部航務中心裁罰。
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