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九三軍人節 劉櫂豪送當紅炸雞感謝

中央社 / 台東縣2日電

為慶祝九三軍人節，立法委員劉櫂豪台東服務處明天贈送軍人炸雞，現職軍人到服務處出示軍人證，以實聯制加入劉櫂豪LINE，就能免費索取台東在地知名炸雞一份。

劉櫂豪今天表示，軍人是台灣很重要的支柱，也是大家的家人，在疫情期間更身兼防疫英雄，全力投入防疫工作，在軍人節這天，特別感謝軍人英勇捍衛國家的辛勞。

劉櫂豪表示，特別在軍人節舉辦贈送現職軍人炸雞的活動，將在服務處準備限量93份的台東在地店家藍蜻蜓炸雞全餐，提供現職軍人免費索取，感謝英勇的軍人站在第一線保衛國家安全，守護我們的家園。

劉櫂豪表示，歡迎現職軍人於3日中午11時到下午1時，親自到台東劉櫂豪立委服務處（台東市傳廣路18號），出示本人軍人證，以實聯制加入劉櫂豪LINE，限本人即可獲得限量炸雞全餐一份，數量有限，索完為止。感謝軍人時時刻刻，堅守崗位守護國家安全，也希望大家一起向國軍英雄致上感謝與敬意。

軍人節 劉櫂豪 台東

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