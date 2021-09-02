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花蓮壽豐1500坪土地法拍 底價600萬元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
位於花蓮壽豐鄉的1500坪土地將於7日被法拍，底價為600萬元。圖／執行署花蓮分署提供
位於花蓮壽豐鄉的1500坪土地將於7日被法拍，底價為600萬元。圖／執行署花蓮分署提供

法務部行政執行署花蓮分署將於7日舉行拍賣會，法拍物件除了有一輛中古汽車外，還有位於花蓮壽豐鄉的1500坪土地，底價為600萬元，鄰近台9線。為讓民眾更清楚土地樣貌，執行署還拍下360度環景照片，供大眾瀏覽。

執行署花蓮分署表示，9月7日將舉辦「全國聯合拍賣日」，在花東都有物美價廉的法拍物件，最引人矚目的就是花蓮縣壽豐鄉大湖腳段土地，面積逾1500坪，位居花東縱谷、鄰近台9縣，土地方正，且景觀優美，本次為第3次拍賣，底價下殺至600萬元，於當天下午3點開標，該土地提供360度網路環景照片（https://reurl.cc/W3pdD7），供大家瀏覽。

7日上午10點則是在花蓮縣警察局違規車輛保管場，拍賣豐田1輛中古汽車，為1999年出廠，排氣量1781CC。至於下午2點半開始，花蓮分署的動產商品拍賣，包括手機配件、原木家具、保健食品、寵物用品、手工陶器、洗髮券、中古腳踏車、玩具模型、陽信商銀實體股票、寶得利國際股份有限公司私募股票等。

另外，當天上午11點半，在執行署花蓮分署台東行政執行官辦公室（台東地方檢察署1樓），變賣特色4個「衝浪板」，大小不一。

法拍 台東

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