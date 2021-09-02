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總統教育獎3得主逆境堅強獲表揚 林姿妙大讚宜蘭之光

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣長林姿妙表揚3位總統教育獎得主，與會者大讚他們是宜蘭之光。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙表揚3位總統教育獎得主，與會者大讚他們是宜蘭之光。記者戴永華／攝影

今年的總統教育獎宜蘭有3人獲獎，分別是王博右、陳宇、豐恩騏。縣長林姿妙今天表揚這3位優秀的宜蘭囝仔，肯定他們逆境堅強不屈、樂觀面對人生，小小年紀就能樹立生命教育典範，非常不容易。

縣長林姿妙表示，這3位宜蘭囝仔力爭上游、不輕易向命運低頭，充分展現生命的韌性與價值，也創造屬於自己的生命感動，獲得教育界最高殊榮「總統教育獎」肯定，他們的故事極具意義，不但是生命教育的楷模，更是大家學習榜樣。

榮獲2021總統教育獎、就讀宜蘭高中學生王博右，因為母親難產，出生傷及腦部及下肢致長短腳，父親因債務關係將兄弟兩交由祖父母照顧，生長單親且隔代教養，個性樂觀獨立的他勤奮向學，且照顧車禍後全身癱瘓的奶奶。

宜蘭高中表示，王博右喜歡參加志工活動，把小愛化為大愛，用自己的雙手給予周邊特教生、殘疾、貧困人士和孤苦老人實質上的幫助，他最近經由特殊選才拾穗計畫錄取國立清華大學，即將開啟大學新生活。

另一位來自南澳高中的泰雅之子陳宇，生長於資源缺乏的原鄉部落，國中階段發現，身邊幾乎沒人使用泰雅語，燃起泰雅之子使命-復興泰雅文化的念頭，學習族語、學習獵人精神，經一翻努力，取得中高級的族語認證，更在109年國語文競賽泰雅族語情境式演說榮獲特優、自然生動獎。曾參與電影演出、節目主持，獲得2016年台北電影節最佳新演員獎、53屆金馬獎最佳新人獎、55屆金鐘獎最佳兒少節目主持人獎。

來自大同鄉寒溪部落的豐恩騏，單親家庭、不屈不撓，國小三年級經由黃郁翔教練邀請下，前往三星國小接受棒球隊訓練，超初適應不良，躲在棉被裡哭，一步步克服萬難，逐漸展開對棒球生涯的堅定志向；109年「中信盃全國棒球錦標賽」中，他帶領球隊奪冠拿下MVP，未來期許自己能更精進球技，長大後想加入職棒，甚至前進美國大聯盟，為國爭光。

宜蘭榮獲總統教育獎共有3位得主，從左到右分別是陳宇、王博右（右二）、豐恩騏（右一），林姿妙表揚時大讚宜蘭之光。記者戴永華／攝影
宜蘭榮獲總統教育獎共有3位得主，從左到右分別是陳宇、王博右（右二）、豐恩騏（右一），林姿妙表揚時大讚宜蘭之光。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙

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