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基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車 市府調整秒差警疏導

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市建德國小前安和一街圓環前，昨天新設紅綠燈啟用卻上開學第一天，周遭道路大塞車。今天上午市府和立委、議員等到場會勘，研議改善措施。交通處表示，會配合警方的交通疏導，會持續進行紅綠燈的秒數進行增減，進行滾動式檢討。

立委蔡適應服務處今天與議員張之豪、秦鉦、鄭愷玲、四維里長黃雅玲等到場會勘，因開學第一天收到很多家長陳情，建德國小前、安和一街路口號誌秒數過長，導致許多送小朋友上班的家長，在此排隊等候號誌，無法有效的紓解車潮，造成家長接送的困擾，還因此遲到。

蔡適應請基隆市政府交通處務必馬上改善秒數，另外做也請教育處和學校，做好相關接送指引，讓塞車問題得以改善。

市警第四分局說，昨天因為第一天開學，車流量比較多，又湧入很多家長，因為新的紅綠燈及燈控昨天啟用，因此造成塞車，上山和下山的秒差及燈控會調整。

交通處表示，會配合警方的交通疏導，會持續進行紅綠燈的秒數進行增減，進行滾動式檢討。會出現塞車的情況主要是因為道路條件的關係，各時相都只有一個車道，每車道時相輪流放行時車流大。

家長表示，紅綠燈等太久了，車子都不動，連機車也塞，車流量大秒差有問題，讓車流無法消化，周遭馬路塞車，車量大排長龍。主要是建德國小校門口前新設紅綠燈，昨天正式啟用，號誌燈設計90秒的秒差，讓上午7到8點時段嚴重回堵。

基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆建德國小新設紅綠燈上學塞車，市府調整秒差警疏導。圖／立委蔡適應服務處提供

塞車 德國 蔡適應

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