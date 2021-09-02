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永續家園、推生態旅遊 宜蘭5社區獲績優獎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
中山社區進行新寮瀑布步道夜間生態教育課程。圖／羅東林管處提供
中山社區進行新寮瀑布步道夜間生態教育課程。圖／羅東林管處提供

林務局推動社區林業計畫不遺餘力，林務局羅東林區管理處轄內宜蘭縣、台北市，以及基隆市社區或團體，去年有18件計畫參與年度成效評選，其中宜蘭縣英士社區、愛南澳生態旅遊發展協會、季新社區、成功社區、中山社區，還有台北市林泉社區共6件獲績優社區的殊榮，充分展現在地居民對於環境保育、生態旅遊、古道尋徑、保安林巡護成果。

羅東林管處指出，林務局2002年起推行社區林業計畫，希望以森林永續保育為基礎，建立永續經營的社區營造模式，達成社區和林業機關共同經營、管理地方森林資源，迄今陸續補助388案；宜蘭縣共有5個社區展現在地生態及永續發展，獲得去年度績優獎。

其中屬泰雅族的宜蘭縣大同鄉英士社區獲頒特優社區，「給你夢（kn-bung）部落生態旅遊培力」計畫中，針對202線林道、橫岐漾警備道進行維護，以及建置生態旅遊引導解說牌；遴聘專家學者和部落耆老授課，培訓在地解說導覽員，藉以推展社區生態旅遊、永續自然資源的傳承和紀錄。

另外，由泰雅族青年組成的宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會榮獲優等社區，「南澳古道生態旅遊環境營造與維護」計畫是在南澳古道舉辦手作步道工作假期，融入因地制宜、自然工法的專業技術，形塑成富有泰雅傳統知識和生態景觀的步道。

羅東林管處提到，宜蘭縣五結鄉季新社區「109年社區林業巡守執行」計畫、宜蘭市成功社區「成功的小確幸-生態資源初探」計畫、冬山鄉中山社區「新寮瀑布生態巡護暨新寮溪生態講堂」計畫，以及台北市林泉社區「林泉社區樂活計畫」計畫，讓社區居民守護森林、自然資源之餘，也深化對土地的情感與認同，獲頒甲等社區。

中山社區在新寮瀑布步道巡護情形。圖／羅東林管處提供
中山社區在新寮瀑布步道巡護情形。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會在南澳古道辦理手作步道工作假期。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會在南澳古道辦理手作步道工作假期。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會融入因地制宜、自然工法的專業技術，圖為手作步道土石階梯改善後。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會融入因地制宜、自然工法的專業技術，圖為手作步道土石階梯改善後。圖／羅東林管處提供

生態旅遊 宜蘭 南澳

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