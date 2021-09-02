宜蘭加碼振興觀光 消費滿額抽百萬名車

中央預計10月發放振興五倍券，宜蘭縣政府將配合加碼推出消費滿額抽百萬名車等共5項方案，期待吸引遊客前來宜蘭旅遊，刺激消費，發揮加乘效益。

縣政府今天表示，5項方案中的「住宿加碼送電子消費抵用券」將與在地合法旅宿業者合作，遊客只要持振興五倍券於宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房新台幣1000元（雙人房500元、4人房1000元）。

抵用券可至縣內配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈及夜市小吃等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

「食宿遊購5折起」則整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，配合振興五倍券推出組合優惠，最低5折起。

「消費滿額抽百萬名車」預計串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動；至於額度，將待活動啟動時再向外界說明。

「趣遊宜蘭－團體旅遊補助」部分，團體旅客到宜蘭指定地點，包含轄內合法觀光工廠、合法登記休閒農場、夜市及大同鄉、南澳鄉轄內的住宿、DIY體驗、原鄉餐食等至少2項2天1夜行程，將補助旅行社每人500元。

「景區展館門票優惠」則推出遊客於宜蘭縣消費，縣轄風景區如武荖坑、生態綠舟提供門票優惠。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭的觀光旅遊仍以國旅為主，縣府將搭配振興五倍券加碼推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等5項振興觀光方案，鼓勵民眾到宜蘭消費，藉此提振宜蘭觀光旅遊產業，提升宜蘭留宿人次，並帶動縣內觀光產業經濟發展。