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台東青農結合藝術家 助地方產業朝創生邁進

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
吳豐君的插畫作品「神之米之晨與夜」，以傳統農業為主題，呈現與現代科技間結合的藝術美感。圖／魏瑞廷提供
吳豐君的插畫作品「神之米之晨與夜」，以傳統農業為主題，呈現與現代科技間結合的藝術美感。圖／魏瑞廷提供

台東縣池上鄉青農魏瑞廷發揮創新思維，攜手兩位新銳藝術家曾子嘉、吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤與插畫，並將作品推向奧丁丁NFT交易平台，讓創作者的作品獨一無二透過平台交易，杜絕智慧財產權被剽竊。

魏瑞廷說，這次所發行的農業NFT，在市場算是首創，希望這個創新嘗試，讓傳統農業能朝多元化發展邁進，詮釋「農業不只是農業」，在創新思維的引領下，應該是還有更多的無限可能。

兩位新銳藝術家曾子嘉及吳豐君，分別跨界創作推出陶藝燭盤「區塊鏈走進農田」與「區塊鏈與農田結合」，以及插畫「神之米之晨與夜」等作品，都以傳統農業為主題，呈現與現代科技間結合的藝術美感。

而作品在奧丁丁集團執行長王俊凱的支持協助下，推向放眼全球市場以娛樂、創作IP（Intellectual Property，智慧財產權）為主的奧丁丁NFT交易平台交易，每一件作品都是限量不可取代，杜絕智慧財產權被剽竊。

魏瑞廷表示，返鄉多年致力推廣地方農業，因此不斷嘗試與加入全新元素與家鄉農業結合，期望透過多元發展，使地方產業轉型，青年願意回鄉，讓地方真正獲得創生。

台東縣池上鄉青農魏瑞廷（中）發揮創新思維，攜手兩位新銳藝術家曾子嘉（左）與吳豐君（右），跨界創作推出陶藝燭盤與插畫，並將作品推向奧丁丁NFT交易平台，讓創作者的作品獨一無二透過平台交易，杜絕智慧財產權被剽竊。圖／魏瑞廷提供
台東縣池上鄉青農魏瑞廷（中）發揮創新思維，攜手兩位新銳藝術家曾子嘉（左）與吳豐君（右），跨界創作推出陶藝燭盤與插畫，並將作品推向奧丁丁NFT交易平台，讓創作者的作品獨一無二透過平台交易，杜絕智慧財產權被剽竊。圖／魏瑞廷提供

陶藝 藝術家 青農

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