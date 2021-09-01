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二度拒絕！北韓拒收300萬劑科興疫苗 稱「應送疫情嚴重國家」

影／同為派遣工 男刺殺同事逃亡2小時後落網

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市由同家人力派遣公司安排工作的洪姓、顏姓男子不睦，今天在同一處工地工作時多次發生口角。收工後，兩人晚間在派遣據點外又起衝突，洪男涉嫌持水果刀猛刺顏男背部，造成顏傷重不治。洪行凶後逃離現場，警方追查逃逸路線，2小時後在中山區半山腰將他逮捕，完成偵詢後將依殺人罪嫌送辦。

據了解，洪男和顏男同由孝三路某巷內的勞力仲介公司安排臨時性工作，2人平時相處不睦，今天被安排到同一地點工作，又在工地發生多次口角。

晚間6點多收工後回到仲介據點外，兩人又因你一言、我一語引發不快，洪男掏出長約20公分的水果刀，朝顏男後背刺殺數刀，見顏倒地，棄刀逃離現場。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，將顏男送往衛生福利部基隆醫院，因傷及臟器，醫師急救無效宣告死亡。

員警到場時，顏男已由救護人員送醫急救，洪男逃離現場，凶刀遺留在現場，警方封鎖採證，並調閱道路監視器查出他朝中山一路方向逃逸，晚間8點多在山區找到他，帶回偵詢，釐清案發原因。

洪姓男子今晚涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓男子今晚涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 監視器

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